Ужгород став найдорожчим містом України за вартістю оренди однокімнатного житла — у вересні 2026 року таку квартиру в середньому здають за 29,1 тисячі гривень на місяць. Дорого тут і для покупців: однокімнатна квартира на вторинному ринку коштує близько 70,7 тисячі доларів.

Ринок житла на Закарпатті у вересні 2026 року встановив новий ціновий рекорд: Ужгород став найдорожчим містом України за вартістю оренди однокімнатного житла. За таку квартиру тут просять у середньому 29,1 тисячі гривень на місяць.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані платформи ЛУН, для порівняння у Києві однокімнатну квартиру здають у середньому за 18 тисяч гривень на місяць. Тож оренда однокімнатного житла в Ужгороді коштує помітно дорожче, ніж у столиці.

Високі ціни пов'язані насамперед із внутрішньою міграцією: Закарпаття вважається відносно безпечним регіоном, тому попит на житло в Ужгороді залишається стабільно високим. Водночас пропозиція скорочується — за рік кількість оголошень про оренду в місті зменшилася на 43%. Значно дорожче коштує й оренда окремого будинку: у середньому за таке житло в Ужгороді просять 62 тисячі гривень на місяць.

Скільки коштує купити квартиру в Ужгороді

Для покупців житло в Ужгороді теж не з дешевих. На вторинному ринку однокімнатна квартира в середньому коштує 70,7 тисячі доларів, двокімнатна — близько 100 тисяч доларів. Трикімнатна квартира обійдеться в середньому у 113 тисяч доларів, а квартира з чотирма і більше кімнатами — близько 140 тисяч доларів.

Щодо будинків, медіанна ціна на вторинному ринку Ужгорода становить близько 1,1 тисячі доларів за квадратний метр при медіанній площі 140 квадратних метрів. Для порівняння, у Закарпатській області загалом медіанна ціна будинків — 580 доларів за квадратний метр.

Ціни на новобудови в Ужгороді

На первинному ринку Ужгорода середня стартова ціна від забудовника становить 52,5 тисячі гривень за квадратний метр. Вартість квадратного метра помітно різниться залежно від класу житла: у новобудовах економ-класу медіанна стартова ціна — 35,8 тисячі гривень, у комфорт-класі — 47,1 тисячі, а в бізнес-класі — 53,8 тисячі гривень за квадратний метр.

Найдорожчим є житло преміум-класу: медіанна стартова ціна сягає 76,2 тисячі гривень за квадратний метр. Для порівняння, у вересні 2026 року медіанна вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку Києва становить 68,5 тисячі доларів — тобто купівля такої квартири в Ужгороді обходиться дорожче, ніж у столиці.

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