Ужгород стал самым дорогим городом Украины по стоимости аренды однокомнатного жилья — в сентябре 2026 года такую квартиру в среднем сдают за 29,1 тысячи гривен в месяц. Дорого здесь и для покупателей: однокомнатная квартира на вторичном рынке стоит около 70,7 тысячи долларов.

Рынок жилья на Закарпатье в сентябре 2026 года установил новый ценовой рекорд: Ужгород стал самым дорогим городом Украины по стоимости аренды однокомнатного жилья. За такую квартиру здесь просят в среднем 29,1 тысячи гривен в месяц.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные платформы ЛУН, для сравнения в Киеве однокомнатную квартиру сдают в среднем за 18 тысяч гривен в месяц. Поэтому аренда однокомнатного жилья в Ужгороде обходится заметно дороже, чем в столице.

Высокие цены связаны прежде всего с внутренней миграцией: Закарпатье считается относительно безопасным регионом, поэтому спрос на жильё в Ужгороде остаётся стабильно высоким. В то же время предложение сокращается — за год количество объявлений об аренде в городе уменьшилось на 43%. Значительно дороже обходится и аренда отдельного дома: в среднем за такое жильё в Ужгороде просят 62 тысячи гривен в месяц.

Сколько стоит купить квартиру в Ужгороде

Для покупателей жильё в Ужгороде тоже не из дешёвых. На вторичном рынке однокомнатная квартира в среднем стоит 70,7 тысячи долларов, двухкомнатная — около 100 тысяч долларов. Трёхкомнатная квартира обойдётся в среднем в 113 тысяч долларов, а квартира с четырьмя и более комнатами — около 140 тысяч долларов.

Что касается домов, медианная цена на вторичном рынке Ужгорода составляет около 1,1 тысячи долларов за квадратный метр при медианной площади 140 квадратных метров. Для сравнения, в Закарпатской области в целом медианная цена домов — 580 долларов за квадратный метр.

Цены на новостройки в Ужгороде

На первичном рынке Ужгорода средняя стартовая цена от застройщика составляет 52,5 тысячи гривен за квадратный метр. Стоимость квадратного метра заметно различается в зависимости от класса жилья: в новостройках эконом-класса медианная стартовая цена — 35,8 тысячи гривен, в комфорт-классе — 47,1 тысячи, а в бизнес-классе — 53,8 тысячи гривен за квадратный метр.

Самым дорогим является жильё премиум-класса: медианная стартовая цена достигает 76,2 тысячи гривен за квадратный метр. Для сравнения, в сентябре 2026 года медианная стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Киева составляет 68,5 тысячи долларов — то есть покупка такой квартиры в Ужгороде обходится дороже, чем в столице.

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