В Верховной Раде предлагают усилить ответственность за нарушение правил воинского учета: должностным лицам, из-за которых человека незаконно поставили на учет, грозит штраф до 170 тысяч гривен, а за незаконный призыв — до 8 лет лишения свободы.

Мобилизация и воинский учет в Украине могут получить новые предохранители: в Верховной Раде предлагают наказывать должностных лиц, которые незаконно ставят граждан на воинский учет или призывают их.

Об усилении ответственности должностных лиц за нарушение правил ведения воинского учета сообщает "Судебно-юридическая газета". Инициативу уже зарегистрировали в парламенте.

Должностных лиц, из-за действий которых гражданина незаконно поставили на воинский учет, предлагают штрафовать на 170 тысяч гривен. Для этого статью 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях хотят дополнить новой нормой.

В тексте законопроекта штраф сформулирован как десять тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — в денежном эквиваленте это и есть 170 тысяч гривен. Документ касается случаев, когда должностное лицо неправомерно ставит на учет людей, которые по закону не подлежат такому учету.

Отдельно предусмотрена уголовная ответственность: за незаконный призыв предлагают наказывать лишением свободы на срок до 8 лет. Речь идет о ситуациях, когда лицо, не подлежавшее мобилизации, все равно призвали на службу.

Цель изменений — предотвратить незаконную постановку на учет, в частности тех, кто не подлежит мобилизации согласно действующему законодательству. Законопроект пока предлагают принять за основу, после чего доработать с учетом замечаний и вынести на второе чтение.

Что это значит для военнообязанных

Новые санкции касаются прежде всего должностных лиц ТЦК, а не самих граждан. Если человека незаконно поставили на учет, ответственность должно нести должностное лицо, допустившее нарушение.

Юристы советуют хранить документы, подтверждающие право на отсрочку или освобождение от учета, а в спорных ситуациях — обращаться за разъяснением к адвокату или на горячую линию.

Ранее Politeka сообщала, права военных и мобилизация: что выявили во время проверки ТЦК.

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: адвокат объяснила, что ТЦК могут и чего не имеют права делать.

Как сообщала Politeka, в ТЦК объяснили, как правильно оформить отсрочку.