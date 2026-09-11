Кабинет министров утвердил порядок подачи заявлений на единовременную денежную помощь «Зимняя поддержка». Выплату в размере 19 400 гривен на отопление смогут получить уязвимые граждане, в частности жители прифронтовых территорий.

Денежная помощь в Украине на отопление этой зимой станет доступна более широкому кругу людей — Кабинет Министров утвердил порядок подачи заявлений на единовременную выплату «Зимняя поддержка» в размере 19 400 гривен.

Программа должна компенсировать рост расходов на энергоносители и помочь наиболее уязвимым категориям населения стабильно пройти отопительный сезон. По сообщениям правительства, более 380 тысяч семей, проживающих на прифронтовых территориях, получат по 19 400 гривен.

Кто имеет право на «Зимнюю поддержку»

Право на выплату имеют домохозяйства, отвечающие установленным критериям дохода. Отдельно средства предусмотрены для семей, использующих индивидуальное отопление и имеющих подтвержденные высокие расходы на энергоресурсы.

Приоритет при рассмотрении заявлений получат малообеспеченные семьи, пенсионеры и внутренне перемещенные лица. Как сообщает Укринформ, полученные деньги можно потратить по собственному усмотрению — на дрова, уголь, газ или другие нужды подготовки к зиме.

Как подать заявку

Заявления будут принимать через электронные сервисы государства, а также в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП). После подачи документов проведут проверку данных о доходах, составе семьи и фактических расходах на отопление.

Как оформить выплату

Обратитесь в ЦНАП или воспользуйтесь государственными электронными сервисами.

Подайте заявление и документы, подтверждающие доходы, состав семьи и расходы на отопление.

Дождитесь проверки данных — решение примут после сверки информации.

Когда поступят деньги

Выплаты планируют осуществлять в течение осенне-зимнего периода, чтобы домохозяйства успели покрыть ключевые счета за энергию. Программа является частью более широкой политики поддержки населения в условиях роста тарифов и повышенной нагрузки на семейные бюджеты.

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