Дефицит продуктов в Киевской области может стать реальностью после того, как российский дрон поразил единственный в Украине завод Reeva в Белой Церкви — предприятие временно остановило производство и отгрузку лапши, пюре и других продуктов быстрого приготовления.

Дефицит продуктов в Киевской области стал реальным риском после российской атаки: 8 сентября вражеский беспилотник прямым попаданием поразил завод Reeva в Белой Церкви. Это был единственный в Украине производственный комплекс компании по выпуску продуктов быстрого приготовления.

Как сообщает пресс-служба Reeva Ukraine, производственная и складская инфраструктура предприятия получила существенные повреждения. Из-за этого производство и отгрузка продукции с завода временно не осуществляются.

На заводе выпускали лапшу, вермишель, картофельное пюре быстрого приготовления, сухие супы, приправы и соусы. Часть продукции шла на внутренний рынок, остальное — на экспорт. До 2022 года предприятие работало под брендом «Роллтон», а сейчас входит в международный холдинг Mareven Food Holdings.

По данным YouControl, в 2025 году выручка компании составила 3,36 млрд грн, а чистая прибыль — 448,7 млн грн. Поэтому остановка такого производителя способна на некоторое время уменьшить ассортимент лапши и пюре быстрого приготовления в магазинах.

«Наша команда продолжает работать и делает все возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями», — говорится в сообщении компании. В Reeva добавили, что все сотрудники целы, а сейчас специалисты оценивают масштаб разрушений и работают над обеспечением наличия продукции в магазинах. Рабочие места пообещали сохранить по возможности.

Что известно об атаке

В ГСЧС сообщили, что после удара беспилотников на предприятии пищевой промышленности возник пожар. Спасатели работали на месте всю ночь, а по состоянию на утро огонь локализовали.

Атака на Reeva — не единичный случай. Неделей ранее россияне ударили по заводу Coca-Cola в Киевской области, где повредили складские помещения и вызвали пожар. Также под удар попал один из крупнейших фармацевтических складов «Биокон» в Бориспольском районе — там, по данным СМИ, уничтожены значительные запасы западных лекарств.

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