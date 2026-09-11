Рецепт жареных кабачков со специями мы уже публиковали — а хрустящие жареные кабачки готовятся совсем иначе. Кружочки панируют в муке, яйце и сухарях панко, поэтому внешняя корочка получается хрустящей, а внутри сохраняется естественная сочность кабачка.
Этот рецепт можно легко удвоить или утроить для большой компании — главное не забыть увеличить и количество чесночного соуса айоли, который готовится за минуту.
Ингредиенты для жареных кабачков
- 680 г кабачков (2 средних или крупных), нарезанных кружочками толщиной около 1 см;
- 65 г пшеничной муки (примерно ½ стакана);
- 1 ч. л. мелкой соли;
- ¼ ч. л. чёрного молотого перца;
- 2 яйца;
- 360 мл панировочных сухарей панко (примерно 1½ стакана);
- масло для жарки с высокой точкой дымления (например, светлое оливковое масло).
Для чесночного соуса айоли:
- 80 мл майонеза (примерно ⅓ стакана);
- 1 средний зубчик чеснока;
- ½ ст. л. свежевыжатого лимонного сока;
- ¼ ч. л. мелкой соли;
- ⅛ ч. л. чёрного молотого перца.
Как приготовить жареные кабачки: пошагово
Шаг 1. Подготовьте три миски-«конвейера». В первой смешайте муку, 1 ч. л. соли и ¼ ч. л. перца. Во второй взбейте вилкой яйца. В третью насыпьте панировочные сухари панко.
Шаг 2. Каждый кружочек кабачка полностью обваляйте в мучной смеси и стряхните лишнее. Затем вилкой окуните его во взбитое яйцо, переверните, а лишнему яйцу дайте стечь обратно в миску.
Шаг 3. Переложите кабачок в сухари панко и обваляйте со всех сторон, подсыпая панировку сверху. Выложите на тарелку и повторите с остальными кружочками.
Шаг 4. В большой тяжёлой сковороде разогрейте на среднем огне масло слоем примерно 0,5 см. Доведите его примерно до 175 °C — или до момента, когда брошенная в масло сухарная крошка зашкварчит.
Шаг 5. Выкладывайте кабачки в масло в один слой порциями и обжаривайте по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Если они подрумяниваются слишком быстро — уменьшите огонь.
Шаг 6. Готовые кабачки перекладывайте на решётку, установленную над бумажными полотенцами, и сразу присаливайте по вкусу.
Шаг 7. Для чесночного соуса айоли смешайте в небольшой миске майонез, прессованный или тёртый чеснок, лимонный сок, соль и перец. Подавайте тёплые кабачки вместе с соусом.
Хрустящие жареные кабачки вкуснее всего тёплыми, поэтому подавайте их сразу как закуску или перекус. Вместо зелёных кабачков подойдёт жёлтый кабачок. Запанированные кружочки также можно запечь в духовке при 220 °C в течение 18–20 минут или приготовить в аэрофритюрнице при 190 °C в течение 10–13 минут до золотистой корочки — тогда сбрызните их маслом с обеих сторон.
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