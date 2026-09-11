Жареные кабачки в хрустящей панировке панко получаются сочными внутри и хрустящими снаружи. Рецепт готовится за полчаса, а домашний чесночный соус айоли делает эту закуску ещё вкуснее.

Рецепт жареных кабачков со специями мы уже публиковали — а хрустящие жареные кабачки готовятся совсем иначе. Кружочки панируют в муке, яйце и сухарях панко, поэтому внешняя корочка получается хрустящей, а внутри сохраняется естественная сочность кабачка.

Этот рецепт можно легко удвоить или утроить для большой компании — главное не забыть увеличить и количество чесночного соуса айоли, который готовится за минуту.

Ингредиенты для жареных кабачков

680 г кабачков (2 средних или крупных), нарезанных кружочками толщиной около 1 см;

65 г пшеничной муки (примерно ½ стакана);

1 ч. л. мелкой соли;

¼ ч. л. чёрного молотого перца;

2 яйца;

360 мл панировочных сухарей панко (примерно 1½ стакана);

масло для жарки с высокой точкой дымления (например, светлое оливковое масло).

Для чесночного соуса айоли:

80 мл майонеза (примерно ⅓ стакана);

1 средний зубчик чеснока;

½ ст. л. свежевыжатого лимонного сока;

¼ ч. л. мелкой соли;

⅛ ч. л. чёрного молотого перца.

Как приготовить жареные кабачки: пошагово

Шаг 1. Подготовьте три миски-«конвейера». В первой смешайте муку, 1 ч. л. соли и ¼ ч. л. перца. Во второй взбейте вилкой яйца. В третью насыпьте панировочные сухари панко.

Шаг 2. Каждый кружочек кабачка полностью обваляйте в мучной смеси и стряхните лишнее. Затем вилкой окуните его во взбитое яйцо, переверните, а лишнему яйцу дайте стечь обратно в миску.

Шаг 3. Переложите кабачок в сухари панко и обваляйте со всех сторон, подсыпая панировку сверху. Выложите на тарелку и повторите с остальными кружочками.

Шаг 4. В большой тяжёлой сковороде разогрейте на среднем огне масло слоем примерно 0,5 см. Доведите его примерно до 175 °C — или до момента, когда брошенная в масло сухарная крошка зашкварчит.

Шаг 5. Выкладывайте кабачки в масло в один слой порциями и обжаривайте по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Если они подрумяниваются слишком быстро — уменьшите огонь.

Шаг 6. Готовые кабачки перекладывайте на решётку, установленную над бумажными полотенцами, и сразу присаливайте по вкусу.

Шаг 7. Для чесночного соуса айоли смешайте в небольшой миске майонез, прессованный или тёртый чеснок, лимонный сок, соль и перец. Подавайте тёплые кабачки вместе с соусом.

Хрустящие жареные кабачки вкуснее всего тёплыми, поэтому подавайте их сразу как закуску или перекус. Вместо зелёных кабачков подойдёт жёлтый кабачок. Запанированные кружочки также можно запечь в духовке при 220 °C в течение 18–20 минут или приготовить в аэрофритюрнице при 190 °C в течение 10–13 минут до золотистой корочки — тогда сбрызните их маслом с обеих сторон.

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