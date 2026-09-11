С 1 октября украинцам обновят формат газовых платежек: счета станут подробнее, но тариф для большинства клиентов "Нафтогаза" не изменится.

Тарифы для украинцев этой осенью меняются сразу в нескольких сферах — и с 1 октября новый вид получат также платежки за газ. Для большинства бытовых потребителей цена самого газа при этом не изменится, однако изменится сама форма счета.

Новые правила касаются унификации платежных документов: счета за поставку и распределение природного газа будут формировать по единому стандарту. Информация в них станет более детальной, а потребитель увидит не только сумму к оплате, но и структуру начислений.

Что изменится в платежках за газ

Согласно обновленным правилам работы газораспределительной системы, счета за газ должны привести к общему образцу. Для украинцев это означает несколько практических изменений:

счета за поставку газа и его распределение могут объединить в один платежный документ;

для платежек вводят единый стандарт оформления;

в документе детальнее покажут начисленные суммы и объемы потребленного газа;

появится информация о состоянии лицевого счета — задолженность или переплата;

потребитель сможет сам выбрать удобный формат платежки: бумажный или электронный.

Как сообщает Socportal со ссылкой на газету «На пенсии», изменения прежде всего касаются формы и содержания счетов, а не установления нового тарифа.

Подорожает ли газ с 1 октября

Для большинства украинских домохозяйств цена газа с началом отопительного сезона не меняется. Клиенты ГК «Нафтогаз Украины», которых насчитывается около 12 миллионов, и дальше будут платить по тарифу 7,96 грн за кубометр. Эту цену зафиксировали как минимум до 30 апреля 2027 года.

Какие цены у других поставщиков

Тем, кто покупает газ не у «Нафтогаза», стоит внимательнее проверить собственный договор. Годовые предложения для населения составляют примерно от 7,90 до 9,90 грн за кубометр. А вот месячные тарифы могут быть значительно выше: они стартуют примерно от 8,50 грн и у отдельных поставщиков достигают 32 грн за кубометр.

Что делать, если у вас другой поставщик

Перед началом отопительного сезона имеет смысл свериться, какой именно тариф закреплен в вашем договоре. Самый простой способ — заглянуть в последнюю платежку или личный кабинет поставщика: там указаны и действующая цена, и срок ее фиксации. Если предложение оказалось месячным, а не годовым, переплата за отопительный сезон может быть ощутимой — именно поэтому стоит по возможности перейти на годовой тариф с зафиксированной ценой.

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