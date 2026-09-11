Пенсионерам в сентябре 2026 года гарантированы скидки на коммуналку до 100%, бесплатный проезд и доступные лекарства — рассказываем, как оформить эти льготы.

Льготы для разных категорий украинцев в 2026 году охватывают и пенсионеров — государство гарантирует пожилым людям скидки на коммуналку, бесплатный проезд, освобождение от земельного налога и доступные лекарства. Как подсчитали в Новини.LIVE, большинство этих преференций действуют уже в сентябре.

Скидки на коммунальные услуги

Отдельные категории пенсионеров могут не платить за свет, газ и водоснабжение. Размер скидки зависит от наличия конкретного статуса:

100% — для лиц с особыми заслугами перед Родиной, людей с инвалидностью вследствие войны, бывших педагогических, медицинских и фармацевтических работников и библиотекарей в сельской местности;

— для лиц с особыми заслугами перед Родиной, людей с инвалидностью вследствие войны, бывших педагогических, медицинских и фармацевтических работников и библиотекарей в сельской местности; 75% — для участников боевых действий в пределах установленных норм;

— для участников боевых действий в пределах установленных норм; 50% — для участников войны и членов семей погибших защитников;

— для участников войны и членов семей погибших защитников; 25% — для детей войны.

Правда, некоторые категории пенсионеров получают скидку лишь при условии, что их доход не превышает установленный лимит — этот нюанс стоит проверить перед обращением за льготой.

Бесплатный проезд в транспорте

Согласно постановлению Кабинета Министров, пенсионеры не платят за проезд в пригородных электричках, трамваях, троллейбусах и городских автобусах на коммунальных маршрутах. А вот за проезд в такси, междугородних автобусах и поездах дальнего следования — в том числе в скоростных «Интерсити» — придется платить: на этот транспорт льгота по возрасту не распространяется.

Освобождение от земельного налога

Если площадь участка не превышает норматива, его владелец-пенсионер освобождается от уплаты земельного налога. Предусмотрены такие ограничения:

для города — до 0,10 гектара;

для поселка — до 0,15 гектара;

для села — до 0,25 гектара.

Отдельно государство установило лимиты в зависимости от целевого назначения участка: для дачного строительства — не более 0,10 гектара, для индивидуального гаража — до 0,01 гектара, для ведения садоводства — максимум 0,12 гектара.

Бесплатные лекарства по электронному рецепту

В рамках государственной программы «Доступные лекарства» пенсионеры могут бесплатно получать отдельные препараты — в частности для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других хронических болезней. Обязательное условие — наличие электронного рецепта.

Как оформить льготу

Для оформления льготы на коммунальные услуги и других преференций стоит обратиться в Пенсионный фонд Украины или орган социальной защиты по месту жительства. Обычно нужны паспорт, идентификационный код и удостоверение, подтверждающее соответствующий статус (участник боевых действий, ребенок войны и т.д.). Заявление можно подать и онлайн — через личный кабинет на портале ПФУ или в приложении «Дія».

Напомним: пенсионер без минимального страхового стажа получает социальную помощь в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — по состоянию на сентябрь 2026 года это 2 595 гривен.

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