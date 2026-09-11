Пенсіонерам у вересні 2026 року гарантовано знижки на комуналку до 100%, безкоштовний проїзд і доступні ліки — розповідаємо, як оформити ці пільги.

Пільги для різних категорій українців у 2026 році охоплюють і пенсіонерів — держава гарантує людям похилого віку знижки на комуналку, безкоштовний проїзд, звільнення від земельного податку та доступні ліки. Як підрахували в Новини.LIVE, більшість цих преференцій діють уже у вересні.

Знижки на комунальні послуги

Окремі категорії пенсіонерів можуть не платити за світло, газ і водопостачання. Розмір знижки залежить від наявності конкретного статусу:

100% — для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, людей з інвалідністю внаслідок війни, колишніх педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників та бібліотекарів у сільській місцевості;

— для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, людей з інвалідністю внаслідок війни, колишніх педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників та бібліотекарів у сільській місцевості; 75% — для учасників бойових дій у межах встановлених норм;

— для учасників бойових дій у межах встановлених норм; 50% — для учасників війни та членів родин загиблих захисників;

— для учасників війни та членів родин загиблих захисників; 25% — для дітей війни.

Щоправда, деякі категорії пенсіонерів отримують знижку лише за умови, що їхній дохід не перевищує встановлений ліміт — цей нюанс варто перевірити перед зверненням за пільгою.

Безкоштовний проїзд у транспорті

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, пенсіонери не платять за проїзд у приміських електричках, трамваях, тролейбусах і міських автобусах на комунальних маршрутах. Натомість за проїзд у таксі, міжміських автобусах і поїздах далекого сполучення — зокрема у швидкісних «Інтерсіті» — доведеться платити: на цей транспорт пільга за віком не поширюється.

Звільнення від земельного податку

Якщо площа ділянки не перевищує нормативу, її власник-пенсіонер звільняється від сплати земельного податку. Передбачено такі обмеження:

для міста — до 0,10 гектара;

для селища — до 0,15 гектара;

для села — до 0,25 гектара.

Окремо держава встановила ліміти залежно від цільового призначення ділянки: для дачного будівництва — не більше 0,10 гектара, для індивідуального гаража — до 0,01 гектара, для ведення садівництва — максимум 0,12 гектара.

Безкоштовні ліки за електронним рецептом

У межах державної програми «Доступні ліки» пенсіонери можуть безкоштовно отримувати окремі препарати — зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хронічних хвороб. Обов'язкова умова — наявність електронного рецепта.

Як оформити пільгу

Для оформлення пільги на комунальні послуги та інших преференцій варто звернутися до Пенсійного фонду України або органу соціального захисту за місцем проживання. Зазвичай потрібні паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення, що підтверджує відповідний статус (учасник бойових дій, дитина війни тощо). Заяву можна подати й онлайн — через особистий кабінет на порталі ПФУ або в застосунку «Дія».

Нагадаємо: пенсіонер без мінімального страхового стажу отримує соціальну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — станом на вересень 2026 року це 2 595 гривень.

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