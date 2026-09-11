Сумская городская военная администрация повысила тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение для жителей областного центра.

Компенсации за уничтоженное жилье в Сумской области продолжают выплачивать местным жителям — однако жителям областного центра придется платить больше за воду. Сумская городская военная администрация издала распоряжение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованную канализацию.

Согласно документу, тариф на централизованное водоснабжение составляет 34,44 грн за кубометр с НДС (без НДС — 28,70 грн). За централизованную канализацию будут начислять 35,532 грн за кубометр с НДС, или 29,61 грн без НДС.

Новые цены ввели с 10 сентября 2026 года. Для города, который фактически находится в зоне активных боевых действий и ежедневно страдает от обстрелов, это еще один удар по кошелькам жителей, вынужденных накануне осенне-зимнего периода экономить буквально на всем.

Как отмечает City.Sumy.Ua, Сумы бомбардируют всеми видами средств воздушного нападения по 20–23 часа в сутки, тогда как в условно тыловых городах, например в Ужгороде или Черкассах, режим воздушной тревоги длится около 15 минут в неделю.

Что изменится для жителей Сум

Повышение касается всех потребителей централизованного водоснабжения и водоотведения областного центра. Если сложить оба тарифа, то за каждый кубометр потребленной воды жители будут платить около 70 грн — 34,44 грн за воду плюс 35,53 грн за канализацию.

Новые тарифы автоматически учтут в платежках за услуги водоснабжения и водоотведения, поэтому жителям стоит внимательно проверять суммы в следующих квитанциях. Ознакомиться с полным текстом распоряжения можно на официальных ресурсах Сумской МВА.

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