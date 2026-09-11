Социальная помощь в Сумской области и во всей Украине получила обновленный порядок начисления: государство определило, что ежемесячные выплаты будут назначать четырем категориям, в частности пенсионерам без достаточного страхового стажа.
Речь идет о пособии, которое компенсирует людям пожилого возраста отсутствие страховой пенсии и гарантирует минимальный уровень дохода. Базой для его расчета, как сообщает «Первый Бизнесовый», служит прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.
В 2026 году этот показатель зафиксирован на уровне 2 361 грн, и именно от него отталкиваются при назначении большинства выплат. Для отдельных категорий государство предусмотрело надбавки, поэтому их ежемесячная поддержка может превышать 3 000 грн.
Кто имеет право на социальную помощь
На выплаты могут рассчитывать четыре категории граждан:
- лица, достигшие пенсионного возраста, но не накопившие необходимый страховой стаж;
- люди с инвалидностью;
- одинокие пенсионеры;
- нетрудоспособные члены семей, потерявшие кормильца.
Повышенные суммы получают прежде всего люди с инвалидностью I группы и те, кто нуждается в постоянном уходе. Благодаря надбавкам их помощь выходит за пределы базовых 2 361 грн и может достигать отметки более 3 000 грн в месяц.
Чем социальная помощь отличается от пенсии
Правительство подчеркивает: социальная помощь не заменяет страховую пенсию, а лишь выполняет ее функцию для тех, кто не имеет права на пенсионные выплаты. В то же время действует программа дополнительных доплат для малообеспеченных пожилых людей — она позволяет увеличить общий размер поддержки тем, чей доход остается ниже установленного минимума.
Число получателей такой помощи ежегодно растет из-за демографических изменений и нехватки стажа у части граждан, которые работали неофициально или имели длительные перерывы в трудовой деятельности.
Как оформить социальную помощь
Чтобы получить выплату, пенсионер должен обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации либо фактического проживания. При себе нужны паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также документы, подтверждающие право на помощь: справка об инвалидности, документы о потере кормильца или о трудовом стаже при необходимости.
Решение о назначении принимают после проверки поданных документов. Если человек уже получает одну из социальных выплат, ему могут доплатить разницу в пределах действующих программ, в частности помощи для малообеспеченных.
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