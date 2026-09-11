Пенсионерам без достаточного страхового стажа государство назначает социальную помощь от 2 361 грн, а отдельным категориям выплачивает более 3 000 грн в месяц.

Социальная помощь в Сумской области и во всей Украине получила обновленный порядок начисления: государство определило, что ежемесячные выплаты будут назначать четырем категориям, в частности пенсионерам без достаточного страхового стажа.

Речь идет о пособии, которое компенсирует людям пожилого возраста отсутствие страховой пенсии и гарантирует минимальный уровень дохода. Базой для его расчета, как сообщает «Первый Бизнесовый», служит прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году этот показатель зафиксирован на уровне 2 361 грн, и именно от него отталкиваются при назначении большинства выплат. Для отдельных категорий государство предусмотрело надбавки, поэтому их ежемесячная поддержка может превышать 3 000 грн.

Кто имеет право на социальную помощь

На выплаты могут рассчитывать четыре категории граждан:

лица, достигшие пенсионного возраста, но не накопившие необходимый страховой стаж;

люди с инвалидностью;

одинокие пенсионеры;

нетрудоспособные члены семей, потерявшие кормильца.

Повышенные суммы получают прежде всего люди с инвалидностью I группы и те, кто нуждается в постоянном уходе. Благодаря надбавкам их помощь выходит за пределы базовых 2 361 грн и может достигать отметки более 3 000 грн в месяц.

Чем социальная помощь отличается от пенсии

Правительство подчеркивает: социальная помощь не заменяет страховую пенсию, а лишь выполняет ее функцию для тех, кто не имеет права на пенсионные выплаты. В то же время действует программа дополнительных доплат для малообеспеченных пожилых людей — она позволяет увеличить общий размер поддержки тем, чей доход остается ниже установленного минимума.

Число получателей такой помощи ежегодно растет из-за демографических изменений и нехватки стажа у части граждан, которые работали неофициально или имели длительные перерывы в трудовой деятельности.

Как оформить социальную помощь

Чтобы получить выплату, пенсионер должен обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации либо фактического проживания. При себе нужны паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также документы, подтверждающие право на помощь: справка об инвалидности, документы о потере кормильца или о трудовом стаже при необходимости.

Решение о назначении принимают после проверки поданных документов. Если человек уже получает одну из социальных выплат, ему могут доплатить разницу в пределах действующих программ, в частности помощи для малообеспеченных.

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