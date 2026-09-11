Пенсіонерам без достатнього страхового стажу держава призначає соціальну допомогу від 2 361 грн, а окремим категоріям виплачує понад 3 000 грн на місяць.

Соціальна допомога у Сумській області та по всій Україні отримала оновлений порядок нарахування: держава визначила, що щомісячні виплати призначатимуть чотирьом категоріям, зокрема пенсіонерам без достатнього страхового стажу.

Йдеться про допомогу, яка компенсує людям поважного віку відсутність страхової пенсії та гарантує мінімальний рівень доходу. Базою для її розрахунку, як повідомляє «Перший бізнесовий», слугує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

У 2026 році цей показник зафіксовано на рівні 2 361 грн, і саме від нього відштовхуються під час призначення більшості виплат. Для окремих категорій держава передбачила надбавки, тому їхня щомісячна підтримка може перевищувати 3 000 грн.

Хто має право на соціальну допомогу

На виплати можуть розраховувати чотири категорії громадян:

особи, які досягли пенсійного віку, але не накопичили необхідний страховий стаж;

люди з інвалідністю;

одинокі пенсіонери;

непрацездатні члени сімей, які втратили годувальника.

Підвищені суми отримують насамперед люди з інвалідністю І групи та ті, хто потребує постійного догляду. Завдяки надбавкам їхня допомога виходить за межі базових 2 361 грн і може сягати позначки понад 3 000 грн на місяць.

Чим соціальна допомога відрізняється від пенсії

Уряд наголошує, що соціальна допомога не замінює страхову пенсію, а лише виконує її функцію для тих, хто не має права на пенсійні виплати. Водночас діє програма додаткових доплат для малозабезпечених літніх людей — вона дає змогу збільшити загальний розмір підтримки тим, чий дохід залишається нижчим за встановлений мінімум.

Кількість отримувачів такої допомоги щороку зростає через демографічні зміни та нестачу стажу в частини громадян, які працювали неофіційно або мали тривалі перерви в трудовій діяльності.

Як оформити соціальну допомогу

Щоб отримати виплату, пенсіонер має звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання. З собою потрібні паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документи, що підтверджують право на допомогу: довідка про інвалідність, документи про втрату годувальника чи трудовий стаж за потреби.

Рішення про призначення ухвалюють після перевірки поданих документів. Якщо людина вже отримує одну із соціальних виплат, їй можуть доплатити різницю в межах чинних програм, зокрема допомоги для малозабезпечених.

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