Пиріг з гарбузом — класичний американський десерт із ніжною заварною начинкою, і цей рецепт допомагає уникнути тріщин на поверхні.

Тертий пиріг з яблуками ми вже публікували — а цей пиріг з гарбузом готується в дусі американської класики: ніжна, ледь заварна начинка з корицею та імбиром на пісочному коржі. Десерт виходить не надто солодким і, головне, без тріщин на поверхні.

Якщо під рукою є готовий корж, процес зводиться до простого «змішай і запікай». Секрет ідеальної начинки — коротко прогріти гарбузове пюре зі спеціями, щоб прибрати зайву вологу й «розкрити» аромат, а яйця вмішувати по одному, не збиваючи.

Пиріг з гарбузом: інгредієнти

1 корж для пирога — домашнє пісочне тісто або магазинний діаметром 22,5 см;

1 ¾ склянки (приблизно 420 мл) гарбузового пюре — з банки 425 г або домашнього;

145 г цукру;

½ ч. ложки солі;

2 ч. ложки кориці;

1 ч. ложка меленого імбиру;

¼ ч. ложки меленої гвоздики;

дрібка мускатного горіха;

330 мл холодних жирних вершків;

3 яйця.

Для домашнього пюре візьміть приблизно 1 кг гарбуза чи гарбуза-батеру: очистіть від шкірки та насіння, наріжте шматочками 2,5 см, зваріть на парі до дуже м'якості, потім розімніть і протріть крізь сито.

Як приготувати пиріг з гарбузом: покроково

Корж. Домашнє тісто попередньо випікайте «всліпу», а наповнюйте відразу після духовки. Магазинний корж попередньо випікати не обов'язково.

Духовка. Розігрійте духовку до 170 °C (з конвекцією — 150 °C).

Прогрійте начинку. Покладіть гарбузове пюре, цукор, сіль і спеції в сотейник на середній вогонь. Коли з'явиться пара, готуйте, помішуючи, 5 хвилин.

Додайте рідину. Зніміть сотейник із плити, перекладіть масу в миску, влийте вершки та перемішайте віничком.

Яйця. Вмішуйте яйця по одному, лише до об'єднання. Не збивайте занадто енергійно: зайве повітря створює бульбашки, через які потім з'являються тріщини.

Випікання. Перелийте начинку в корж і за бажанням легенько стукніть мискою об стіл, щоб бульбашки піднялися. Випікайте 45–55 хвилин, поки центр не схопиться, але ще трохи тремтітиме, а зубочистка в середині виходитиме чистою, але вологою.

Охолодження. Дайте пирогу повністю охолонути щонайменше 4 години, перш ніж нарізати.

Подавайте пиріг зі щедрою ложкою вершків і щіпкою кориці чи мускатного горіха — вершки тут не опція, а обов'язковий фінальний штрих. Приблизно через 6 годин після охолодження зберігайте десерт у холодильнику до 3 днів.

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