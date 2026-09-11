Тертий пиріг з яблуками ми вже публікували — а цей пиріг з гарбузом готується в дусі американської класики: ніжна, ледь заварна начинка з корицею та імбиром на пісочному коржі. Десерт виходить не надто солодким і, головне, без тріщин на поверхні.
Якщо під рукою є готовий корж, процес зводиться до простого «змішай і запікай». Секрет ідеальної начинки — коротко прогріти гарбузове пюре зі спеціями, щоб прибрати зайву вологу й «розкрити» аромат, а яйця вмішувати по одному, не збиваючи.
Пиріг з гарбузом: інгредієнти
- 1 корж для пирога — домашнє пісочне тісто або магазинний діаметром 22,5 см;
- 1 ¾ склянки (приблизно 420 мл) гарбузового пюре — з банки 425 г або домашнього;
- 145 г цукру;
- ½ ч. ложки солі;
- 2 ч. ложки кориці;
- 1 ч. ложка меленого імбиру;
- ¼ ч. ложки меленої гвоздики;
- дрібка мускатного горіха;
- 330 мл холодних жирних вершків;
- 3 яйця.
Для домашнього пюре візьміть приблизно 1 кг гарбуза чи гарбуза-батеру: очистіть від шкірки та насіння, наріжте шматочками 2,5 см, зваріть на парі до дуже м'якості, потім розімніть і протріть крізь сито.
Як приготувати пиріг з гарбузом: покроково
Корж. Домашнє тісто попередньо випікайте «всліпу», а наповнюйте відразу після духовки. Магазинний корж попередньо випікати не обов'язково.
Духовка. Розігрійте духовку до 170 °C (з конвекцією — 150 °C).
Прогрійте начинку. Покладіть гарбузове пюре, цукор, сіль і спеції в сотейник на середній вогонь. Коли з'явиться пара, готуйте, помішуючи, 5 хвилин.
Додайте рідину. Зніміть сотейник із плити, перекладіть масу в миску, влийте вершки та перемішайте віничком.
Яйця. Вмішуйте яйця по одному, лише до об'єднання. Не збивайте занадто енергійно: зайве повітря створює бульбашки, через які потім з'являються тріщини.
Випікання. Перелийте начинку в корж і за бажанням легенько стукніть мискою об стіл, щоб бульбашки піднялися. Випікайте 45–55 хвилин, поки центр не схопиться, але ще трохи тремтітиме, а зубочистка в середині виходитиме чистою, але вологою.
Охолодження. Дайте пирогу повністю охолонути щонайменше 4 години, перш ніж нарізати.
Подавайте пиріг зі щедрою ложкою вершків і щіпкою кориці чи мускатного горіха — вершки тут не опція, а обов'язковий фінальний штрих. Приблизно через 6 годин після охолодження зберігайте десерт у холодильнику до 3 днів.
Раніше Politeka повідомляла, як приготувати смачнющий пиріг із гарбуза за простим рецептом.
Також Politeka писала, у чому секрет перевернутого пирога зі сливами та соковитої начинки.
Як повідомляла Politeka, як приготувати яблучний пиріг із соусною начинкою.