Тёртый пирог с яблоками мы уже публиковали — а этот пирог из тыквы готовится в духе американской классики: нежная, почти заварная начинка с корицей и имбирём на песочном корже. Десерт получается не слишком сладким и, главное, без трещин на поверхности.
Если под рукой есть готовый корж, процесс сводится к простому «смешай и запекай». Секрет идеальной начинки — коротко прогреть тыквенное пюре со специями, чтобы убрать лишнюю влагу и «раскрыть» аромат, а яйца вмешивать по одному, не взбивая.
Пирог из тыквы: ингредиенты
- 1 корж для пирога — домашнее песочное тесто или магазинный диаметром 22,5 см;
- 1 ¾ стакана (примерно 420 мл) тыквенного пюре — из банки 425 г или домашнего;
- 145 г сахара;
- ½ ч. ложки соли;
- 2 ч. ложки корицы;
- 1 ч. ложка молотого имбиря;
- ¼ ч. ложки молотой гвоздики;
- щепотка мускатного ореха;
- 330 мл холодных жирных сливок;
- 3 яйца.
Для домашнего пюре возьмите около 1 кг тыквы или баттерната: очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками 2,5 см, сварите на пару до очень мягкого состояния, затем разомните и протрите через сито.
Как приготовить пирог из тыквы: пошагово
Корж. Домашнее тесто предварительно выпекайте «вслепую», а наполняйте сразу после духовки. Магазинный корж выпекать заранее не обязательно.
Духовка. Разогрейте духовку до 170 °C (с конвекцией — 150 °C).
Прогрейте начинку. Выложите тыквенное пюре, сахар, соль и специи в сотейник на средний огонь. Когда появится пар, готовьте, помешивая, 5 минут.
Добавьте жидкость. Снимите сотейник с плиты, переложите массу в миску, влейте сливки и перемешайте венчиком.
Яйца. Вмешивайте яйца по одному, лишь до объединения. Не взбивайте слишком энергично: лишний воздух создаёт пузырьки, из-за которых потом появляются трещины.
Выпекание. Перелейте начинку в корж и по желанию слегка постучите миской по столу, чтобы пузырьки поднялись. Выпекайте 45–55 минут, пока центр не схватится, но ещё слегка не будет дрожать, а зубочистка в середине будет выходить чистой, но влажной.
Охлаждение. Дайте пирогу полностью остыть минимум 4 часа перед нарезкой.
Подавайте пирог со щедрой ложкой сливок и щепоткой корицы или мускатного ореха — сливки здесь не опция, а обязательный финальный штрих. Примерно через 6 часов после остывания храните десерт в холодильнике до 3 дней.
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