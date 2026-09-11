Пирог из тыквы — классический американский десерт с нежной заварной начинкой, и этот рецепт помогает избежать трещин на поверхности.

Тёртый пирог с яблоками мы уже публиковали — а этот пирог из тыквы готовится в духе американской классики: нежная, почти заварная начинка с корицей и имбирём на песочном корже. Десерт получается не слишком сладким и, главное, без трещин на поверхности.

Если под рукой есть готовый корж, процесс сводится к простому «смешай и запекай». Секрет идеальной начинки — коротко прогреть тыквенное пюре со специями, чтобы убрать лишнюю влагу и «раскрыть» аромат, а яйца вмешивать по одному, не взбивая.

Пирог из тыквы: ингредиенты

1 корж для пирога — домашнее песочное тесто или магазинный диаметром 22,5 см;

1 ¾ стакана (примерно 420 мл) тыквенного пюре — из банки 425 г или домашнего;

145 г сахара;

½ ч. ложки соли;

2 ч. ложки корицы;

1 ч. ложка молотого имбиря;

¼ ч. ложки молотой гвоздики;

щепотка мускатного ореха;

330 мл холодных жирных сливок;

3 яйца.

Для домашнего пюре возьмите около 1 кг тыквы или баттерната: очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками 2,5 см, сварите на пару до очень мягкого состояния, затем разомните и протрите через сито.

Как приготовить пирог из тыквы: пошагово

Корж. Домашнее тесто предварительно выпекайте «вслепую», а наполняйте сразу после духовки. Магазинный корж выпекать заранее не обязательно.

Духовка. Разогрейте духовку до 170 °C (с конвекцией — 150 °C).

Прогрейте начинку. Выложите тыквенное пюре, сахар, соль и специи в сотейник на средний огонь. Когда появится пар, готовьте, помешивая, 5 минут.

Добавьте жидкость. Снимите сотейник с плиты, переложите массу в миску, влейте сливки и перемешайте венчиком.

Яйца. Вмешивайте яйца по одному, лишь до объединения. Не взбивайте слишком энергично: лишний воздух создаёт пузырьки, из-за которых потом появляются трещины.

Выпекание. Перелейте начинку в корж и по желанию слегка постучите миской по столу, чтобы пузырьки поднялись. Выпекайте 45–55 минут, пока центр не схватится, но ещё слегка не будет дрожать, а зубочистка в середине будет выходить чистой, но влажной.

Охлаждение. Дайте пирогу полностью остыть минимум 4 часа перед нарезкой.

Подавайте пирог со щедрой ложкой сливок и щепоткой корицы или мускатного ореха — сливки здесь не опция, а обязательный финальный штрих. Примерно через 6 часов после остывания храните десерт в холодильнике до 3 дней.

Ранее Politeka сообщала, как приготовить вкуснейший пирог из тыквы по простому рецепту.

Также Politeka писала, в чём секрет перевёрнутого пирога со сливами и сочной начинки.

Как сообщала Politeka, как приготовить яблочный пирог с соусной начинкой.