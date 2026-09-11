По состоянию на утро 11 сентября из-за российских дроновых атак и артиллерийских обстрелов новые обесточивания зафиксированы в семи областях. Там, где позволяет безопасность, уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

Графики отключения света в Черкасской области действуют ежедневно на этой неделе, однако из-за новых российских атак обесточивания зафиксировали уже в семи областях Украины. По состоянию на утро 11 сентября без электроэнергии осталась часть потребителей в прифронтовых и приграничных регионах.

О новых обесточиваниях сообщила НЭК «Укрэнерго» на своей странице в Facebook, передает Укринформ. По данным компании, новые обесточивания зафиксированы в Одесской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Причиной стали российские дроновые атаки и артиллерийские обстрелы. «Вследствие российских дроновых атак и артиллерийских обстрелов на утро есть новые обесточивания. Там, где позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 пятницы на 6,3% превышает уровень предыдущего дня. Это связано с пасмурной погодой в части западных областей Украины, из-за которой бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно.

Когда лучше пользоваться электроприборами

Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, в «Укрэнерго» советуют перенести активное потребление электроэнергии на период с 10:00 до 15:00. Именно в эти часы наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.

В то же время применение графиков отключения света в Украине 11 сентября не прогнозируется. Однако ситуация может меняться в зависимости от обстановки безопасности и дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру.

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