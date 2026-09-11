Сумська міська військова адміністрація підвищила тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для мешканців обласного центру.

Компенсації за знищене житло в Сумській області продовжують виплачувати місцевим — але водночас мешканцям обласного центру доведеться платити більше за воду. Сумська міська військова адміністрація видала розпорядження про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізовану каналізацію.

Згідно з документом, тариф на централізоване водопостачання становить 34,44 грн за кубометр з ПДВ (без ПДВ — 28,70 грн). За централізовану каналізацію нараховуватимуть 35,532 грн за кубометр з ПДВ, або 29,61 грн без ПДВ.

Нові ціни запровадили з 10 вересня 2026 року. Для міста, яке фактично перебуває в зоні активних бойових дій і щодня потерпає від обстрілів, це ще один удар по гаманцях жителів, які напередодні осінньо-зимового періоду змушені заощаджувати буквально на всьому.

Як зазначає City.Sumy.Ua, Суми бомбардують усіма видами засобів повітряного нападу по 20–23 години на добу, тоді як в умовно тилових містах, приміром в Ужгороді чи Черкасах, режим повітряної тривоги триває близько 15 хвилин за тиждень.

Що зміниться для жителів Сум

Підвищення стосується всіх споживачів централізованого водопостачання та водовідведення обласного центру. Якщо скласти обидва тарифи, то за кожен кубометр спожитої води мешканці платитимуть близько 70 грн — 34,44 грн за воду плюс 35,53 грн за каналізацію.

Нові тарифи автоматично враховуватимуть у платіжках за послуги водопостачання та водовідведення, тож жителям варто уважно перевіряти суми в наступних квитанціях. Ознайомитися з повним текстом розпорядження можна на офіційних ресурсах Сумської МВА.

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