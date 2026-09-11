Тарифи для українців цієї осені змінюються одразу в кількох сферах — і з 1 жовтня новий вигляд отримають також платіжки за газ. Для більшості побутових споживачів ціна самого газу при цьому не зміниться, однак зміниться сама форма рахунку.

Нові правила стосуються уніфікації платіжних документів: рахунки за постачання та розподіл природного газу формуватимуть за єдиним стандартом. Інформація в них стане детальнішою, а споживач побачить не лише суму до сплати, а й структуру нарахувань.

Що зміниться у платіжках за газ

Згідно з оновленими правилами роботи газорозподільної системи, рахунки за газ мають привести до спільного зразка. Для українців це означає кілька практичних змін:

рахунки за постачання газу та його розподіл можуть об'єднати в один платіжний документ;

для платіжок запроваджують єдиний стандарт оформлення;

у документі детальніше покажуть нараховані суми та обсяги спожитого газу;

з'явиться інформація про стан особового рахунку — заборгованість або переплату;

споживач зможе сам обрати зручний формат платіжки: паперовий або електронний.

Як повідомляє Socportal із посиланням на газету «На пенсії», зміни насамперед стосуються форми та змісту рахунків, а не встановлення нового тарифу.

Чи подорожчає газ з 1 жовтня

Для більшості українських домогосподарств ціна газу з початком опалювального сезону не змінюється. Клієнти ГК «Нафтогаз України», яких налічується близько 12 мільйонів, і далі платитимуть за тарифом 7,96 грн за кубометр. Цю ціну зафіксовано щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Які ціни в інших постачальників

Тим, хто купує газ не в «Нафтогазу», варто уважніше перевірити власний договір. Річні пропозиції для населення становлять приблизно від 7,90 до 9,90 грн за кубометр. А от місячні тарифи можуть бути значно вищими: вони стартують приблизно від 8,50 грн і в окремих постачальників сягають 32 грн за кубометр.

Що робити, якщо у вас інший постачальник

Перед початком опалювального сезону має сенс звіритися, який саме тариф закріплений у вашому договорі. Найпростіший спосіб — зазирнути в останню платіжку або особистий кабінет постачальника: там вказано і діючу ціну, і строк її фіксації. Якщо пропозиція виявилася місячною, а не річною, переплата за опалювальний сезон може бути відчутною — саме тому варто за можливості перейти на річний тариф із зафіксованою ціною.

Раніше Politeka повідомляла, комунальні витрати українців зростають: чому заморожені тарифи не зупиняють подорожчання.

Також Politeka повідомляла, у Закарпатській області затвердили тарифи на платне паркування.