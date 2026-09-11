Восени на Харківщині розпочнуть приймати заявки на гранти для відновлення доходу — до 3 тисяч доларів, тобто близько 133 тисяч гривень.

Гуманітарна допомога в Харківській області охоплює дедалі більше категорій мешканців — цього разу про грошову підтримку оголосили для фермерів і домогосподарств у Печенезькій та Балаклійській громадах, чиї поля заміновані. Восени в регіоні розпочнуть виплачувати гранти на відновлення доходу в розмірі до 3 тисяч доларів.

Програму реалізують міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps Ukraine та благодійний фонд «Myrnenebo» за підтримки HALO Trust. Про умови участі розповідає «Соцпортал» із посиланням на «Новини.LIVE».

Що передбачає програма

Ідеться про проєкт «Гуманітарний альянс з відновлення, захисту та безпеки землекористування в Україні», який діє у Харківській області. Кошти нададуть тим, хто втратив доступ до полів через замінування, — щоб організувати в умовах війни новий вид діяльності та відновити дохід.

Фінансує програму Норвезьке агентство з питань співпраці у сфері розвитку NORAD за підтримки уряду Норвегії.

Хто може подати заявку

Отримати грошову допомогу можуть громадяни, які відповідають одній із таких умов:

дрібні фермери та господарства, які постраждали від замінування;

власники та користувачі ділянок площею до 10 гектарів із замінованими територіями;

господарі замінованих ділянок, що очікують на розмінування HALO Trust.

Скільки грошей можна отримати

Розмір гранту залежатиме від потреб заявника, але максимальна сума становить 3 тисячі доларів. Виплату проведуть у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України — це близько 133 тисяч гривень.

Як зареєструватися в програмі

Мешканці Харківської області, які відповідають умовам, можуть подати заявку на відновлення сільськогосподарської діяльності. Організатори проведуть конкурсний відбір: на його основі визначать, чи має заявник право на допомогу та яку саме суму гранту йому надати.

Для попередньої реєстрації потрібно заповнити анкету та внести особисті дані.

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