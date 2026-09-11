Осенью на Харьковщине начнут принимать заявки на гранты для восстановления дохода — до 3 тысяч долларов, то есть около 133 тысяч гривен.

Гуманитарная помощь в Харьковской области охватывает всё больше категорий жителей — на этот раз о денежной поддержке объявили для фермеров и домохозяйств в Печенежской и Балаклейской громадах, чьи поля заминированы. Осенью в регионе начнут выплачивать гранты на восстановление дохода в размере до 3 тысяч долларов.

Программу реализуют международная гуманитарная организация Mercy Corps Ukraine и благотворительный фонд «Myrnenebo» при поддержке HALO Trust. Об условиях участия рассказывает «Соцпортал» со ссылкой на «Новини.LIVE».

Что предусматривает программа

Речь о проекте «Гуманитарный альянс по восстановлению, защите и безопасности землепользования в Украине», который действует в Харьковской области. Средства предоставят тем, кто потерял доступ к полям из-за минирования, — чтобы организовать в условиях войны новый вид деятельности и восстановить доход.

Финансирует программу Норвежское агентство по сотрудничеству в сфере развития NORAD при поддержке правительства Норвегии.

Кто может подать заявку

Получить денежную помощь могут граждане, которые отвечают одному из таких условий:

мелкие фермеры и хозяйства, пострадавшие от минирования;

владельцы и пользователи участков площадью до 10 гектаров с заминированными территориями;

владельцы заминированных участков, ожидающих разминирования HALO Trust.

Сколько денег можно получить

Размер гранта будет зависеть от потребностей заявителя, но максимальная сумма составляет 3 тысячи долларов. Выплату проведут в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка Украины — это около 133 тысяч гривен.

Как зарегистрироваться в программе

Жители Харьковской области, отвечающие условиям, могут подать заявку на восстановление сельскохозяйственной деятельности. Организаторы проведут конкурсный отбор: на его основе определят, имеет ли заявитель право на помощь и какую именно сумму гранта ему предоставить.

Для предварительной регистрации нужно заполнить анкету и внести личные данные.

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