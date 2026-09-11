Рецепт смажених кабачків зі спеціями ми вже публікували — а хрусткі смажені кабачки готуються зовсім інакше. Кружальця панірують у борошні, яйці та сухарях панко, тож зовнішня скоринка виходить хрумкою, а всередині зберігається природна соковитість кабачка.
Цей рецепт можна легко подвоїти чи потроїти для великої компанії — головне не забути збільшити й кількість часникового соусу айолі, який готується за хвилину.
Інгредієнти для смажених кабачків
- 680 г кабачків (2 середніх або великих), нарізаних кружальцями товщиною близько 1 см;
- 65 г пшеничного борошна (приблизно ½ склянки);
- 1 ч. л. дрібної солі;
- ¼ ч. л. чорного меленого перцю;
- 2 яйця;
- 360 мл панірувальних сухарів панко (приблизно 1½ склянки);
- олія для смаження з високою точкою димлення (наприклад, світла оливкова олія).
Для часникового соусу айолі:
- 80 мл майонезу (приблизно ⅓ склянки);
- 1 середній зубчик часнику;
- ½ ст. л. свіжовичавленого лимонного соку;
- ¼ ч. л. дрібної солі;
- ⅛ ч. л. чорного меленого перцю.
Як приготувати смажені кабачки: покроково
Крок 1. Підготуйте три миски-«конвеєри». У першій змішайте борошно, 1 ч. л. солі та ¼ ч. л. перцю. У другій виделкою збийте яйця. У третю насипте панірувальні сухарі панко.
Крок 2. Кожне кружальце кабачка повністю обваляйте в борошняній суміші та струсіть зайве. Потім виделкою занурте його в збите яйце, переверніть, а зайвому яйцю дайте стекти назад у миску.
Крок 3. Перекладіть кабачок у сухарі панко й обваляйте з усіх боків, підсипаючи паніровку зверху. Викладіть на тарілку та повторіть із рештою кружалець.
Крок 4. У великій важкій пательні розігрійте на середньому вогні олію шаром приблизно 0,5 см. Доведіть її приблизно до 175 °C — або до моменту, коли кинута в олію сухарна крихта зашкварчить.
Крок 5. Викладайте кабачки в олію в один шар порціями й обсмажуйте по 3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Якщо вони підрум'янюються занадто швидко — зменшіть вогонь.
Крок 6. Готові кабачки перекладайте на решітку, встановлену над паперовими рушниками, і одразу присолюйте за смаком.
Крок 7. Для часникового соусу айолі змішайте в невеликій мисці майонез, пресований або тертий часник, лимонний сік, сіль і перець. Подавайте теплі кабачки разом із соусом.
Хрусткі смажені кабачки найсмачніші теплими, тож подавайте їх одразу як закуску чи перекус. Замість зелених кабачків підійде жовтий кабачок. Запаніровані кружальця також можна запекти в духовці за 220 °C протягом 18–20 хвилин або приготувати в аерофритюрниці за 190 °C протягом 10–13 хвилин до золотистої скоринки — тоді збризніть їх олією з обох боків.
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