Смажені кабачки в хрусткій паніровці панко виходять соковитими всередині та хрумкими зовні. Рецепт готується за пів години, а домашній часниковий соус айолі робить цю закуску ще смачнішою.

Рецепт смажених кабачків зі спеціями ми вже публікували — а хрусткі смажені кабачки готуються зовсім інакше. Кружальця панірують у борошні, яйці та сухарях панко, тож зовнішня скоринка виходить хрумкою, а всередині зберігається природна соковитість кабачка.

Цей рецепт можна легко подвоїти чи потроїти для великої компанії — головне не забути збільшити й кількість часникового соусу айолі, який готується за хвилину.

Інгредієнти для смажених кабачків

680 г кабачків (2 середніх або великих), нарізаних кружальцями товщиною близько 1 см;

65 г пшеничного борошна (приблизно ½ склянки);

1 ч. л. дрібної солі;

¼ ч. л. чорного меленого перцю;

2 яйця;

360 мл панірувальних сухарів панко (приблизно 1½ склянки);

олія для смаження з високою точкою димлення (наприклад, світла оливкова олія).

Для часникового соусу айолі:

80 мл майонезу (приблизно ⅓ склянки);

1 середній зубчик часнику;

½ ст. л. свіжовичавленого лимонного соку;

¼ ч. л. дрібної солі;

⅛ ч. л. чорного меленого перцю.

Як приготувати смажені кабачки: покроково

Крок 1. Підготуйте три миски-«конвеєри». У першій змішайте борошно, 1 ч. л. солі та ¼ ч. л. перцю. У другій виделкою збийте яйця. У третю насипте панірувальні сухарі панко.

Крок 2. Кожне кружальце кабачка повністю обваляйте в борошняній суміші та струсіть зайве. Потім виделкою занурте його в збите яйце, переверніть, а зайвому яйцю дайте стекти назад у миску.

Крок 3. Перекладіть кабачок у сухарі панко й обваляйте з усіх боків, підсипаючи паніровку зверху. Викладіть на тарілку та повторіть із рештою кружалець.

Крок 4. У великій важкій пательні розігрійте на середньому вогні олію шаром приблизно 0,5 см. Доведіть її приблизно до 175 °C — або до моменту, коли кинута в олію сухарна крихта зашкварчить.

Крок 5. Викладайте кабачки в олію в один шар порціями й обсмажуйте по 3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Якщо вони підрум'янюються занадто швидко — зменшіть вогонь.

Крок 6. Готові кабачки перекладайте на решітку, встановлену над паперовими рушниками, і одразу присолюйте за смаком.

Крок 7. Для часникового соусу айолі змішайте в невеликій мисці майонез, пресований або тертий часник, лимонний сік, сіль і перець. Подавайте теплі кабачки разом із соусом.

Хрусткі смажені кабачки найсмачніші теплими, тож подавайте їх одразу як закуску чи перекус. Замість зелених кабачків підійде жовтий кабачок. Запаніровані кружальця також можна запекти в духовці за 220 °C протягом 18–20 хвилин або приготувати в аерофритюрниці за 190 °C протягом 10–13 хвилин до золотистої скоринки — тоді збризніть їх олією з обох боків.

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