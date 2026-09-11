Ціни на продукти в Україні змінюються по-різному — і тепер з'явився оптимістичний прогноз щодо соняшникової олії. Протягом трьох найближчих місяців її роздрібна ціна може знизитися, заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

Прогноз міністр озвучив на зустрічі з журналістами, передає Укрінформ. Здешевлення можливе за однієї головної умови — якщо ситуація з блокуванням портів та обмеженням експорту залишиться незмінною.

За якої умови олія подешевшає

«У разі якщо ситуація з блокуванням портів та обмеженням експорту буде незмінною, враховуючи зменшення вартості сировини на насіння соняшнику, з лагом до трьох місяців може відбутися коригування ціни на соняшникову олію для споживача в сторону її зниження», — пояснив Висоцький.

Він наголосив, що соняшникової олії нині виробляється достатньо, а необхідні запаси продукту є і на складах виробника, і в постачальників у торговельній мережі.

Скільки сировини має галузь

В олійній галузі на сьогодні доступно понад 20 млн тонн сировини для переробки, тоді як умовна потреба становить близько 16 млн тонн. Попри вже не перші атаки ворога на переробні підприємства, виробничих потужностей для задоволення внутрішнього попиту на олію вистачає.

Передумовою для зниження ціни стало падіння закупівельних цін на соняшник нового врожаю: за перший тиждень вересня вони знизилися на 500–1000 грн/т — до 18,7–19,5 тис. грн/т з ПДВ із доставкою до заводів у центральній частині України.

Чи є ризики для постачання олії

Водночас галузь залишається під ударом: війська РФ вдруге з початку повномасштабного вторгнення атакували завод «Олейна» в Дніпрі. У міністерстві визнають, що ворог може продовжити удари по олійних заводах, однак навіть за такого сценарію 16 млн тонн переробки Україні вистачить для покриття внутрішнього попиту.

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