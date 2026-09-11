Цены на продукты в Украине меняются по-разному — и теперь появился оптимистичный прогноз по подсолнечному маслу. В течение ближайших трех месяцев его розничная цена может снизиться, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

Прогноз министр озвучил на встрече с журналистами, передает Укринформ. Снижение возможно при одном главном условии — если ситуация с блокированием портов и ограничением экспорта останется неизменной.

При каком условии масло подешевеет

«В случае если ситуация с блокированием портов и ограничением экспорта будет неизменной, учитывая снижение стоимости сырья на семена подсолнечника, с лагом до трех месяцев может произойти корректировка цены на подсолнечное масло для потребителя в сторону ее снижения», — пояснил Высоцкий.

Он подчеркнул, что подсолнечного масла сейчас производится достаточно, а необходимые запасы продукта есть и на складах производителя, и у поставщиков в торговой сети.

Сколько сырья имеет отрасль

В масложировой отрасли сегодня доступно более 20 млн тонн сырья для переработки, тогда как условная потребность составляет около 16 млн тонн. Несмотря на уже не первые атаки врага на перерабатывающие предприятия, производственных мощностей для удовлетворения внутреннего спроса на масло хватает.

Предпосылкой для снижения цены стало падение закупочных цен на подсолнечник нового урожая: за первую неделю сентября они снизились на 500–1000 грн/т — до 18,7–19,5 тыс. грн/т с НДС с доставкой на заводы в центральной части Украины.

Есть ли риски для поставок масла

В то же время отрасль остается под ударом: войска РФ во второй раз с начала полномасштабного вторжения атаковали завод «Олейна» в Днепре. В министерстве признают, что враг может продолжить удары по масложировым заводам, однако даже при таком сценарии 16 млн тонн переработки Украине хватит для покрытия внутреннего спроса.

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