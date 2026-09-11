Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 12 по 18 вересня показує суттєвий перепад температур: від +16° на початку тижня до +23° у четвер, 17 вересня. Синоптики Гідрометцентру також попереджають про можливі опади тричі протягом тижня.

синоптики вже оновлювали прогноз погоди на Київщині напередодні, а тепер видали нові дані на наступний тиждень — з 12 по 18 вересня очікується помітний перепад температур і можливі опади одразу в кілька днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Київській області протягом тижня коливатимуться від +16° до +23°.

У суботу, 12 вересня, у Київській області буде хмарно, вдень повітря прогріється лише до +16°, вночі — до +13°. Синоптики попереджають про можливі опади.

У неділю, 13 вересня, хмарність зміниться проясненнями, стовпчики термометрів вдень підвищаться до +18°, вночі — до +14°. Опадів не прогнозують.

У понеділок, 14 вересня, очікується мінлива хмарність, температура вдень утримається на позначці +19°, вночі опуститься до +13°. Без опадів.

У вівторок, 15 вересня, небо буде малохмарним, вдень +19°, вночі +13°. Синоптики знову прогнозують можливі опади.

У середу, 16 вересня, малохмарна погода триматиметься, вдень повітря прогріється до +22°, вночі похолодає до +11° — це найхолодніша ніч тижня. Опадів не очікується.

У четвер, 17 вересня, малохмарно, вдень стовпчики термометрів досягнуть позначки +23° — це найтепліший день тижня, вночі — +13°. Без опадів.

У п’ятницю, 18 вересня, малохмарна погода збережеться, вдень +23°, вночі +14°. Синоптики попереджають про можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 17 вересня, з температурою +23°, а найпрохолоднішим — субота, 12 вересня, коли повітря прогріється лише до +16°. Перепад температур за тиждень становить 7°. Опади прогнозують у суботу, 12 вересня, у вівторок, 15 вересня, та у п’ятницю, 18 вересня.

З огляду на такий перепад температур синоптики радять мешканцям Київської області одягатися відповідно до погоди й мати з собою парасольку у дні з можливими опадами — у суботу, вівторок та п’ятницю. Через різку зміну температур варто подбати про теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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