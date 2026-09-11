Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 12 по 18 сентября показывает существенный перепад температур: от +16° в начале недели до +23° в четверг, 17 сентября. Синоптики Гидрометцентра также предупреждают о возможных осадках трижды за неделю.

синоптики уже обновляли прогноз погоды на Киевщине накануне, а теперь выдали новые данные на следующую неделю — с 12 по 18 сентября ожидается заметный перепад температур и возможные осадки сразу в несколько дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Киевской области в течение недели будут колебаться от +16° до +23°.

В субботу, 12 сентября, в Киевской области будет облачно, днем воздух прогреется лишь до +16°, ночью — до +13°. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

В воскресенье, 13 сентября, облачность сменится прояснениями, столбики термометров днем поднимутся до +18°, ночью — до +14°. Осадков не прогнозируют.

В понедельник, 14 сентября, ожидается переменная облачность, температура днем удержится на отметке +19°, ночью опустится до +13°. Без осадков.

Во вторник, 15 сентября, небо будет малооблачным, днем +19°, ночью +13°. Синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В среду, 16 сентября, малооблачная погода сохранится, днем воздух прогреется до +22°, ночью похолодает до +11° — это самая холодная ночь недели. Осадков не ожидается.

В четверг, 17 сентября, малооблачно, днем столбики термометров достигнут отметки +23° — это самый теплый день недели, ночью — +13°. Без осадков.

В пятницу, 18 сентября, малооблачная погода сохранится, днем +23°, ночью +14°. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

Итак, самым теплым днем недели станет четверг, 17 сентября, с температурой +23°, а самым прохладным — суббота, 12 сентября, когда воздух прогреется лишь до +16°. Перепад температур за неделю составляет 7°. Осадки прогнозируют в субботу, 12 сентября, во вторник, 15 сентября, и в пятницу, 18 сентября.

Учитывая такой перепад температур, синоптики советуют жителям Киевской области одеваться соответственно погоде и иметь с собой зонт в дни с возможными осадками — в субботу, вторник и пятницу. Из-за резкой смены температур стоит позаботиться о теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

Ранее Politeka сообщала, что дожди и резкое похолодание ожидались в Киевской области на неделю с 11 по 17 сентября.

Также Politeka сообщала, что синоптики предупреждали о резком перепаде температур в Киевской области с 10 по 16 сентября.

Как сообщала Politeka, Киевскую область должны были накрыть дожди по прогнозу погоды на неделю с 9 по 15 сентября.