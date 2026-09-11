Спрос на аренду жилья сместился за пределы столицы: в ряде регионов квартиры уже стоят дороже, чем в Киеве, и разница в стоимости аренды достигает 75%.

Цены на аренду жилья во Львове снова пошли вверх, и эта тенденция теперь характерна не только для западного региона. Рынок аренды в Украине заметно сместился за пределы столицы: в ряде городов съём квартиры уже стоит больше, чем в Киеве. Причина — регулярные обстрелы и риск блэкаутов.

По оценке аналитического издания The Page, разница в стоимости аренды достигает 75%. То есть за ту же квартиру в отдельных регионах приходится платить почти вдвое больше, чем в столице, — это следствие регулярных обстрелов Киева и переезда людей в более безопасные местности.

Как пишет РБК-Украина, спрос на жильё за городом дополнительно подогревает подготовка к сложной зиме. По данным платформы ЛУН, медианная стоимость аренды дома в Киевской области в августе 2026 года обновила двухлетний рекорд и достигла 2500 долларов в месяц — это на 25% больше, чем год назад.

Предыдущий пик в 2200 долларов пришёлся на февраль 2026 года, когда на фоне морозов, обстрелов и риска блэкаутов люди срочно искали помещения с резервным теплом и светом. После стабилизации в энергетике ставки снизились, но накануне отопительного сезона снова пошли вверх.

Сколько стоит купить жильё в областях

Лидером по стоимости покупки домов на вторичном рынке остаётся Киевская область с медианной ценой 115 000 долларов за дом. Далее идут западные регионы: Львовская область — 90 000 долларов, Ивано-Франковская — 88 800 долларов и Закарпатская — 75 000 долларов.

Запад Украины остаётся центром релокации. В строительной компании GAZDA отмечают: за июнь–июль около 30–40% обращений касались потенциального переезда, причём более половины таких запросов поступало из столичного региона.

Автономные дома будут дорожать, обычные — дешеветь

Рынок может расслоиться. Если осенью и зимой снова возникнут перебои с электроэнергией, аренда автономных домов под Киевом может подскочить ещё на 5–15%, тогда как объекты без резервного питания будут терять позиции и владельцам придётся давать скидки.

Что проверить перед арендой жилья

Перед тем как вносить задаток, стоит проверять инженерные системы, а не только внешний вид жилья. Главный тест — на 20–30 минут отключить сетевое электроснабжение и убедиться, что запускается резервное питание, а отопление, водоснабжение, канализация, освещение и связь продолжают работать.

Водоснабжение: состояние фильтров в скважине, объём и дата очистки септика, работа от резервного источника.

Отопление: тестовый запуск котла вместе с насосами и автоматикой, будет ли греть без центрального света.

Резервное питание: стационарная интеграция в щиток, перечень приборов, которые оно реально тянет.

Скрытые дефекты: следы протечки крыши, трещины в фундаменте, влажность и грибок, которые могут маскировать косметическим ремонтом.

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