Харьковский окружной админсуд отказал студенту, который с отсрочкой от призыва пытался выехать в Словакию на учебу. Суд объяснил, что наличие отсрочки само по себе не дает права пересекать государственную границу во время военного положения.

Отсрочка от мобилизации не означает права на выезд — к такому выводу пришел Харьковский окружной административный суд по делу студента, которого пограничники не выпустили из Украины в Словакию.

Как сообщает ТСН со ссылкой на «Судебно-юридическую газету», спор касался попытки пересечения границы через пункт пропуска «Шегини» 30 сентября 2022 года, когда в Украине действовало военное положение.

Мужчина собирался ехать в Словакию, чтобы продолжить обучение в Техническом университете в Кошице. На паспортном контроле он предъявил загранпаспорт, приписное удостоверение с отметкой об отсрочке от призыва, справку для выезда за границу соискателя образования, документ о зачислении на первый курс дневной формы по программе «Промышленный менеджмент» и квитанцию об оплате общежития. Пограничники отказали в выезде.

Студент не согласился с таким решением и обратился в суд. Он требовал признать отказ пограничников противоправным, а также взыскать 30 тысяч гривен морального вреда, 30 тысяч гривен расходов на профессиональную правовую помощь и судебный сбор.

Почему отсрочка не стала основанием для выезда

Суд установил, что мужчину действительно зачислили в Технический университет в Кошице на дневную форму. Справка от 26 августа 2022 года подтверждала его право на отсрочку от призыва во время мобилизации, а также отсутствие возражений военкомата относительно выезда для продолжения обучения. Однако судьи признали, что этого недостаточно.

Истец настаивал, что гарантированная Конституцией свобода передвижения позволяет ему покинуть Украину. Суд возразил: право гражданина свободно покидать территорию государства не является абсолютным. Во время военного положения его ограничивают законодательство о военном положении и мобилизации, а также правила пересечения государственной границы, установленные Кабинетом министров.

Ключевым для решения стал пункт 2–6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабмина №57. Суд объяснил, что отсрочка от призыва и право на выезд — разные вещи: то, что студент дневной формы не подлежит призыву во время мобилизации, не освобождает его от воинской обязанности и не создает права на выезд.

Как менялись правила для студентов

Суд обратил внимание, что сначала постановление Кабмина №383 от 29 марта 2022 года разрешало выезд военнообязанным, не подлежащим мобилизации, в частности соискателям профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Но такая редакция действовала лишь один день — 1 апреля 2022 года.

Уже со 2 апреля постановление Кабмина №399 внесло изменения: норма перестала распространяться на категории соискателей образования, определенные статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Поэтому на 30 сентября 2022 года сам факт обучения не давал студенту права покинуть Украину. Суд также сослался на правовую позицию Верховного Суда по делу №380/7792/22 от 17 августа 2023 года.

Что важно знать о выезде с отсрочкой

Для пересечения границы во время военного положения нужны документы, прямо подтверждающие такое право по действующим правилам, а не только справка об отсрочке. Решение суда по этому делу оставили в силе: отказ пограничников не отменили, а требования студента о компенсации морального вреда и расходов оставили без удовлетворения.

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