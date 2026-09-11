Харківський окружний адмінсуд відмовив студентові, який із відстрочкою від призову намагався виїхати до Словаччини на навчання. Суд пояснив, що наявність відстрочки сама по собі не дає права перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Відстрочка від мобілізації не означає права на виїзд — саме такого висновку дійшов Харківський окружний адміністративний суд у справі студента, якого прикордонники не випустили з України до Словаччини.

Як повідомляє ТСН із посиланням на «Судово-юридичну газету», спір стосувався спроби перетину кордону через пункт пропуску «Шегині» 30 вересня 2022 року, коли в Україні діяв воєнний стан.

Чоловік зібрався їхати до Словаччини, щоб продовжити навчання у Технічному університеті в Кошицях. На паспортному контролі він пред'явив закордонний паспорт, приписне посвідчення з відміткою про відстрочку від призову, довідку для виїзду за кордон здобувача освіти, документ про зарахування на перший курс денної форми за програмою «Промисловий менеджмент» і квитанцію про оплату гуртожитку. Прикордонники відмовили у виїзді.

Студент не погодився з таким рішенням і звернувся до суду. Він вимагав визнати відмову прикордонників протиправною, а також стягнути 30 тисяч гривень моральної шкоди, 30 тисяч гривень витрат на професійну правничу допомогу та судовий збір.

Чому відстрочка не стала підставою для виїзду

Суд встановив, що чоловіка справді зарахували до Технічного університету в Кошицях на денну форму. Довідка від 26 серпня 2022 року підтверджувала його право на відстрочку від призову під час мобілізації, а також відсутність заперечень військкомату щодо виїзду для продовження навчання. Однак судді визнали, що цього недостатньо.

Позивач наполягав, що гарантована Конституцією свобода пересування дозволяє йому залишити Україну. Суд заперечив: право громадянина вільно залишати територію держави не є абсолютним. Під час воєнного стану його обмежують законодавство про воєнний стан і мобілізацію, а також правила перетину державного кордону, встановлені Кабінетом міністрів.

Ключовим для рішення став пункт 2–6 Правил перетину державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабміну №57. Суд пояснив, що відстрочка від призову і право на виїзд — це різні речі: те, що студент денної форми не підлягає призову під час мобілізації, не звільняє його від військового обов'язку та не створює права на виїзд.

Як змінювалися правила для студентів

Суд звернув увагу на те, що спершу постанова Кабміну №383 від 29 березня 2022 року дозволяла виїзд військовозобов'язаним, які не підлягали мобілізації, зокрема здобувачам професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Але така редакція діяла лише один день — 1 квітня 2022 року.

Уже з 2 квітня постанова Кабміну №399 внесла зміни: норма перестала поширюватися на категорії здобувачів освіти, визначені статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Тож на 30 вересня 2022 року сам факт навчання не давав студентові права залишити Україну. Суд також послався на правову позицію Верховного Суду у справі №380/7792/22 від 17 серпня 2023 року.

Що важливо знати про виїзд із відстрочкою

Для перетину кордону під час воєнного стану потрібні документи, які прямо підтверджують таке право за чинними правилами, а не лише довідка про відстрочку. Рішення суду в цій справі залишили чинним: відмову прикордонників не скасували, а вимоги студента про компенсацію моральної шкоди і витрат залишили без задоволення.

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