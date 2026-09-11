Ветеранам та учасникам бойових дій держава щокварталу компенсує 1500 гривень на тренування — розповідаємо, як оформити виплату в «Дії».

Безкоштовні послуги для ветеранів на Житомирщині уже стали звичною практикою, а тепер держава компенсує захисникам ще й витрати на спорт. Програма «Ветеранський спорт», яку реалізують Міністерство у справах ветеранів та Мінцифри, дає по 1500 гривень щокварталу на тренування у залах, басейнах та інших спортивних закладах. Окрім виплат, по всій Україні працюють 237 безкоштовних адаптивних клубів, де ветерани можуть тренуватися безоплатно.

Заняття спортом — один із найефективніших способів відновлення для ветеранів, які повертаються до цивільного життя, зазначає veteran.com.ua. Тренування допомагають підтримувати фізичну форму, покращують психологічний стан і допомагають знайти однодумців, а дехто отримує шанс займатися професійно та брати участь в українських і міжнародних змаганнях.

Повертатися до навантажень після служби радять поступово — особливо тим, хто має травми або проходив відновлення після поранень. У Мінветеранів рекомендують спершу проконсультуватися з лікарем чи фізичним терапевтом, а починати з простих вправ і невисокої інтенсивності. Серед доступних ветеранам адаптивних видів спорту — біг, плавання, стрільба з лука, веслування та пауерліфтинг.

237 безкоштовних клубів по всій країні

Займатися можна в адаптивних спортивних клубах «Нестримні», створених Агенцією масового спорту України для фізичного й психологічного відновлення ветеранів, їхніх родин та людей з інвалідністю. Зараз по Україні працюють 237 таких просторів, де безкоштовно проводять заняття з адаптивного фітнесу, плавання, йоги, функціонального тренінгу, єдиноборств, регбі, тенісу, футболу, легкої та важкої атлетики, гімнастики, пауерліфтингу, веслування і стрільби з лука.

Окрім цього, в клубах доступні баскетбол на кріслах колісних, волейбол сидячи, піклбол, гольф, скандинавська ходьба, кіберспорт і пейнтбол. Заняття ведуть досвідчені інструктори, а заклади обладнані всім необхідним. Знайти найближчий клуб можна на офіційній карті: достатньо обрати область і громаду.

Програма «Ветеранський спорт»: 1500 грн на тренування

Для тих, хто хоче займатися у власному спортивному закладі, діє державна програма «Ветеранський спорт». Ветерани, ветеранки та учасники бойових дій отримують 1500 гривень щоквартально — ці гроші можна витратити на послуги у залах, басейнах та інших закладах фізичної культури і спорту.

Головна умова — заклад має мати один із двох МСС-кодів: 7941 («Фізична культура і спорт») або 7997 («Клуби — заміські клуби, членство, спортивний відпочинок»). Право на виплату мають повнолітні ветерани та ветеранки зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, чиї дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Як оформити 1500 гривень

Заявку подають із 1 до 20 числа першого місяця кожного кварталу — у січні, квітні, липні або жовтні. Для цього потрібні верифікований РНОКПП та спеціальний рахунок Дія.Картки у банку-учаснику програми. Оформлення відбувається в застосунку «Дія» у кілька кроків:

зайти у розділ «Ветеран PRO»;

обрати послугу «Ветеранський спорт»;

вибрати оформлену Дія.Картку;

заповнити та надіслати заявку.

Дані опрацьовуються автоматично, після чого кошти надходять на картку. Якщо потрібного закладу в переліку немає, у його адміністрації можна уточнити МСС-код.

Мапа «Наші тут» і додаток TRENVET

Ще один спосіб зорієнтуватися — онлайн-мапа «Наші тут», яку створила команда Центру ініціатив «Повернись живим». На ній зібрані місця для адаптивного спорту, реабілітаційні центри, ветеранські хаби, спортивні секції та простори для тренувань і змагань. Пошук можна звузити за типом послуги та місцем розташування.

Для ветеранів і військовослужбовців також працює мобільний фітнес-додаток TRENVET. Він допомагає знайти тренера у своєму місті та отримати безкоштовну спортивну реабілітацію. Застосунок створила ГО «Звитяга Нескорених» за підтримки Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

Тож спортивне відновлення в Україні стає дедалі доступнішим: захиснику достатньо обрати формат — безкоштовний адаптивний клуб, державну виплату на тренування чи онлайн-пошук тренера — і почати відновлення.