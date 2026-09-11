Ветеранам и участникам боевых действий государство ежеквартально компенсирует 1500 гривен на тренировки — рассказываем, как оформить выплату в «Дії».

Бесплатные услуги для ветеранов на Житомирщине уже стали привычной практикой, а теперь государство компенсирует защитникам еще и расходы на спорт. Программа «Ветеранский спорт», которую реализуют Министерство по делам ветеранов и Минцифры, дает по 1500 гривен ежеквартально на тренировки в залах, бассейнах и других спортивных заведениях. Кроме выплат, по всей Украине работают 237 бесплатных адаптивных клубов, где ветераны могут тренироваться бесплатно.

Занятия спортом — один из самых эффективных способов восстановления для ветеранов, возвращающихся к гражданской жизни, отмечает veteran.com.ua. Тренировки помогают поддерживать физическую форму, улучшают психологическое состояние и помогают найти единомышленников, а кто-то получает шанс заниматься профессионально и участвовать в украинских и международных соревнованиях.

Возвращаться к нагрузкам после службы советуют постепенно — особенно тем, у кого есть травмы или кто проходил восстановление после ранений. В Минветеранов рекомендуют сначала проконсультироваться с врачом или физическим терапевтом, а начинать с простых упражнений и невысокой интенсивности. Среди доступных ветеранам адаптивных видов спорта — бег, плавание, стрельба из лука, гребля и пауэрлифтинг.

237 бесплатных клубов по всей стране

Заниматься можно в адаптивных спортивных клубах «Нестримні», созданных Агентством массового спорта Украины для физического и психологического восстановления ветеранов, их семей и людей с инвалидностью. Сейчас по Украине работают 237 таких пространств, где бесплатно проводят занятия по адаптивному фитнесу, плаванию, йоге, функциональному тренингу, единоборствам, регби, теннису, футболу, легкой и тяжелой атлетике, гимнастике, пауэрлифтингу, гребле и стрельбе из лука.

Кроме того, в клубах доступны баскетбол на колясках, волейбол сидя, пиклбол, гольф, скандинавская ходьба, киберспорт и пейнтбол. Занятия ведут опытные инструкторы, а заведения оборудованы всем необходимым. Найти ближайший клуб можно на официальной карте: достаточно выбрать область и громаду.

Программа «Ветеранский спорт»: 1500 грн на тренировки

Для тех, кто хочет заниматься в собственном спортивном заведении, действует государственная программа «Ветеранский спорт». Ветераны, ветеранки и участники боевых действий получают 1500 гривен ежеквартально — эти деньги можно потратить на услуги в залах, бассейнах и других заведениях физической культуры и спорта.

Главное условие — заведение должно иметь один из двух МСС-кодов: 7941 («Физическая культура и спорт») или 7997 («Клубы — загородные клубы, членство, спортивный отдых»). Право на выплату имеют совершеннолетние ветераны и ветеранки со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, чьи данные внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Как оформить 1500 гривен

Заявку подают с 1 по 20 число первого месяца каждого квартала — в январе, апреле, июле или октябре. Для этого нужны верифицированный РНОКПП и специальный счет Дія.Картки в банке-участнике программы. Оформление происходит в приложении «Дія» в несколько шагов:

зайти в раздел «Ветеран PRO»;

выбрать услугу «Ветеранский спорт»;

выбрать оформленную Дія.Картку;

заполнить и отправить заявку.

Данные обрабатываются автоматически, после чего средства поступают на карту. Если нужного заведения в перечне нет, у его администрации можно уточнить МСС-код.

Карта «Наші тут» и приложение TRENVET

Еще один способ сориентироваться — онлайн-карта «Наші тут», которую создала команда Центра инициатив «Повернись живим». На ней собраны места для адаптивного спорта, реабилитационные центры, ветеранские хабы, спортивные секции и пространства для тренировок и соревнований. Поиск можно сузить по типу услуги и местоположению.

Для ветеранов и военнослужащих также работает мобильное фитнес-приложение TRENVET. Оно помогает найти тренера в своем городе и получить бесплатную спортивную реабилитацию. Приложение создала ОО «Звитяга Нескорених» при поддержке Украинского ветеранского фонда Минветеранов.

Так спортивное восстановление в Украине становится все доступнее: защитнику достаточно выбрать формат — бесплатный адаптивный клуб, государственную выплату на тренировки или онлайн-поиск тренера — и начать восстановление.