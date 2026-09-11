Куриные бедра в духовке — простой и бюджетный вариант сытного ужина, для которого не нужно маринование: достаточно хорошо втереть приправу в мясо, а дальше все сделает духовка.

Запеченную курицу для праздничного стола мы уже публиковали — а куриные бедра в духовке готовятся еще проще. Это тот случай, когда сочное темное мясо получается ароматным без всякого маринования: приправу с чесноком достаточно тщательно втереть в бедра, а дальше сработает только духовка.

Секрет хрустящей корочки здесь не в сложной панировке, а в одном простом шаге — мясо обязательно просушивают бумажными полотенцами перед натиранием специями. Влага и есть главная причина вялой, «резиновой» корочки, поэтому чем суше будут бедра, тем лучше они запекаются.

Ингредиенты для куриных бедер в духовке

куриные бедра — около 1,8 кг (примерно 9 штук);

сухая приправа ранч (несоленая) — 3 ст. л.;

копченая паприка — 1 ст. л.;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

чесночный порошок — 1,5 ст. л.;

соль — 1,5 ч. л. (не добавляйте, если приправа ранч уже соленая);

масло, майонез или пахта — 4 ст. л.

Как приготовить куриные бедра в духовке: пошагово

Разогрейте духовку до 260 °C, решетку установите посередине. Противень (примерно 23×33 см) застелите пергаментом или фольгой, чтобы потом было легче убирать.

В миске смешайте сухую приправу ранч, копченую паприку, черный молотый перец, чесночный порошок и соль, затем добавьте масло (или майонез, или пахту). Перемешайте до однородности.

Срежьте с бедер лишний жир, оставив кожицу только сверху, или полностью снимите ее, если хотите уменьшить калорийность. Просушите бедра бумажными полотенцами — именно этот шаг отвечает за хрустящую корочку.

Положите бедра вместе с приправой в большой пакет или миску и хорошо вотрите смесь в мясо со всех сторон.

Выложите бедра на противень, подвернув кончики под себя и натянув кожицу сверху. Поставьте в разогретую духовку и запекайте первые 15 минут при 260 °C, затем уменьшите температуру до 190 °C и готовьте еще 30–45 минут.

Примерно через 30 минут после начала запекания неплотно накройте бедра фольгой, чтобы верх не подгорел. Готовность проверяйте примерно с 55-й минуты: мясо должно легко отделяться вилкой, сок быть прозрачным, а температура внутри самой толстой части — 74 °C.

Достаньте бедра из духовки, переложите на тарелку и дайте отдохнуть около 10 минут перед подачей — так соки равномерно распределятся и мясо не будет сухим. По желанию посыпьте петрушкой или кинзой.

Подавайте куриные бедра в духовке с рассыпчатым рисом, тушеной зеленой фасолью или жареным картофелем. Остатки храните в холодильнике в герметичном контейнере до 3 дней и разогревайте в духовке, чтобы вернуть корочке хрусткость.

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