Попит на оренду житла змістився за межі столиці: у низці регіонів квартири вже коштують дорожче, ніж у Києві, і різниця у вартості оренди сягає 75%.

Ціни на оренду житла у Львові знову пішли вгору, і ця тенденція тепер характерна не лише для західного регіону. Ринок оренди в Україні помітно змістився за межі столиці: у низці міст винайм квартири вже коштує більше, ніж у Києві. Причина — регулярні обстріли та ризик блекаутів.

За оцінкою аналітичного видання The Page, різниця у вартості оренди досягає 75%. Тобто за ту саму квартиру в окремих регіонах доводиться платити майже удвічі більше, ніж у столиці, — це наслідок регулярних обстрілів Києва та переїзду людей у безпечніші місцевості.

Як пише РБК-Україна, попит на житло за містом додатково підігріває підготовка до складної зими. За даними платформи ЛУН, медіанна вартість оренди будинку в Київській області у серпні 2026 року оновила дворічний рекорд і сягнула 2500 доларів на місяць — це на 25% більше, ніж рік тому.

Попередній пік у 2200 доларів припав на лютий 2026 року, коли на тлі морозів, обстрілів та ризику блекаутів люди терміново шукали приміщення з резервним теплом і світлом. Після стабілізації в енергетиці ставки знизилися, але напередодні опалювального сезону знову пішли вгору.

Скільки коштує купити житло в областях

Лідером за вартістю купівлі будинків на вторинному ринку залишається Київська область із медіанною ціною 115 000 доларів за будинок. Далі йдуть західні регіони: Львівська область — 90 000 доларів, Івано-Франківська — 88 800 доларів та Закарпатська — 75 000 доларів.

Захід України лишається центром релокації. У будівельній компанії GAZDA зазначають: за червень–липень близько 30–40% звернень стосувалися потенційного переїзду, причому понад половину таких запитів надходила зі столичного регіону.

Автономні будинки дорожчатимуть, звичайні — дешевшати

Ринок може розшаруватися. Якщо восени та взимку знову виникнуть перебої з електроенергією, оренда автономних будинків під Києвом може підскочити ще на 5–15%, тоді як об'єкти без резервного живлення втрачатимуть позиції і власникам доведеться давати знижки.

Що перевірити перед орендою житла

Перед тим, як вносити завдаток, варто перевіряти інженерію, а не лише зовнішній вигляд оселі. Головний тест — на 20–30 хвилин вимкнути мережеве електропостачання і переконатися, що запускається резервне живлення, а опалення, водопостачання, каналізація, освітлення та зв'язок продовжують працювати.

Водопостачання: стан фільтрів у свердловині, об'єм і дата очищення септика, робота від резервного джерела.

Опалення: тестовий пуск котла разом із насосами та автоматикою, чи грітиме без центрального світла.

Резервне живлення: стаціонарна інтеграція в щиток, перелік приладів, які воно реально тягне.

Приховані дефекти: сліди протікання даху, тріщини у фундаменті, вологість і грибок, які можуть маскувати косметичним ремонтом.

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