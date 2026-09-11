Хмельницкий городской совет обновил перечень вакансий в коммунальных предприятиях по состоянию на 11 сентября 2026 года. Где ознакомиться с полным списком должностей и куда обращаться, чтобы трудоустроиться, — читайте далее.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области обсуждают горожане, а тем временем Хмельницкий городской совет опубликовал обновленный перечень вакансий в коммунальных предприятиях по состоянию на 11 сентября 2026 года.

В сообщении городского совета указано, что свободные должности есть как в коммунальных предприятиях, так и в исполнительных органах Хмельницкого городского совета. Полный перечень должностей собран в отдельном документе — именно в нем указано, какие специалисты сейчас нужны городу.

Ознакомиться со списком можно на странице официального сайта Хмельницкого городского совета. Документ «Вакансии коммунальных предприятий по состоянию на 11 сентября 2026 года» размещен в формате PDF, поэтому его удобно просматривать и с компьютера, и со смартфона.

Куда обращаться по поводу трудоустройства

Чтобы узнать детали конкретной должности и условия трудоустройства, горожане могут обратиться в городской совет лично по адресу: 29005, г. Хмельницкий, улица Героев Мариуполя, 3. Вопросы также принимают по электронной почте: rada@khm.gov.ua.

Для уточнения деталей работает круглосуточная Единая горячая линия для обращений граждан — звонить можно по номеру 0800 501 580. Там подскажут, какие документы понадобятся и как правильно подать заявку на выбранную должность.

Работа в коммунальных предприятиях предусматривает официальное трудоустройство со стабильной заработной платой и социальными гарантиями. Коммунальные предприятия города отвечают за работу городской инфраструктуры и коммунальных услуг, поэтому специалисты там нужны разных направлений.