Хмельницька міська рада оновила перелік вакансій у комунальних підприємствах станом на 11 вересня 2026 року. Де ознайомитися з повним списком посад і куди звертатися, щоб працевлаштуватися, — читайте далі.

Дефіцит продуктів у Хмельницькій області обговорюють містяни, а тим часом Хмельницька міська рада оприлюднила оновлений перелік вакансій у комунальних підприємствах станом на 11 вересня 2026 року.

У повідомленні міської ради зазначено, що вільні посади є як у комунальних підприємствах, так і у виконавчих органах Хмельницької міської ради. Повний перелік посад зібрано в окремому документі — саме в ньому вказано, які фахівці зараз потрібні місту.

Ознайомитися зі списком можна на сторінці офіційного сайту Хмельницької міської ради. Документ «Вакансії комунальних підприємств станом на 11 вересня 2026 року» розміщено у форматі PDF, тож його зручно переглядати і з компʼютера, і зі смартфона.

Куди звертатися щодо працевлаштування

Щоб дізнатися деталі конкретної посади та умови працевлаштування, містяни можуть звернутися до міської ради особисто за адресою: 29005, м. Хмельницький, вулиця Героїв Маріуполя, 3. Питання також приймають електронною поштою: rada@khm.gov.ua.

Для уточнення деталей працює цілодобова Єдина гаряча лінія для звернень громадян — телефонувати можна за номером 0800 501 580. Там підкажуть, які документи знадобляться та як правильно подати заявку на обрану посаду.

Робота в комунальних підприємствах передбачає офіційне працевлаштування зі стабільною заробітною платою та соціальними гарантіями. Комунальні підприємства міста відповідають за роботу міської інфраструктури й комунальних послуг, тож фахівці там потрібні різних напрямів.