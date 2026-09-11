В Ивано-Франковске обустроят хостел для ветеранов и семей военнослужащих, которые приезжают к родным на время лечения. Для этого город приобрел помещение «Укрпочты» площадью более двух тысяч квадратных метров в центре.

Временное жилье в Ивано-Франковской области для ветеранов обустроят в центре Ивано-Франковска — город приспособит бывшее помещение «Укрпочты» под хостел для защитников и семей военных. Об этом городской голова Руслан Марцинкив рассказал в видеообращении, сообщает Фиртка.

По словам мэра, в помещении планируют создать хостел для ветеранов, а также для жен и матерей военных, которые приезжают к своим родным в госпиталь или областную больницу. Объект расположен неподалеку от железнодорожного вокзала.

«Это возле вокзала, где мы хотим сделать хостел для ветеранов, а также жен или матерей, которые приезжают к солдатам в госпиталь, в областную больницу», — пояснил Марцинкив.

Городской голова подчеркнул, что проблема с жильем особенно острая для семей военных с тяжелыми ранениями, которые длительное время находятся на лечении. «Это типичная проблема, когда парень тяжелый, оторвало две конечности, проходят операции, приезжают жены, приезжают мамы и негде поселить», — отметил он.

Город уже имеет международного партнера, который полностью отремонтирует помещение. Марцинкив также поблагодарил Юрия Гапончука, который помог проработать вариант привлечения международной помощи.

Помещение город приобрел у «Укрпочты» за 20 миллионов гривен. Его площадь — более двух тысяч квадратных метров. По словам мэра, компания согласилась продать помещение по относительно низкой цене: «Я считаю, что это достаточно хорошая цена и для такого дела это очень важно».

Кто сможет воспользоваться хостелом

Хостел рассчитан прежде всего на ветеранов, которые приезжают в Ивано-Франковск на лечение или реабилитацию, а также на жен и матерей военнослужащих, которые сопровождают родных во время пребывания в госпитале или областной больнице. Точный механизм поселения и условия проживания в мэрии обещают объявить дополнительно после завершения ремонта.

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