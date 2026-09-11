В Пенсионном фонде объяснили, с какой именно даты военнослужащему с инвалидностью обязаны начислить пенсию и как не потерять положенные выплаты из-за пропущенного трехмесячного срока.

Как пересчитать пенсию и получать больше — вопрос, который интересует многих украинцев, однако военным с инвалидностью не менее важно знать, с какой именно даты Пенсионный фонд обязан начислить выплаты.

Оформление военной пенсии по инвалидности — процесс, в котором каждый день промедления может стоить ветерану значительных денег. Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, эта пенсия назначается и выплачивается только после увольнения военнослужащего со службы: пока защитник находится в рядах ВСУ или других силовых структур, он получает денежное довольствие. Об этом пишет издание «20 хвилин» со ссылкой на разъяснения ПФУ и адвоката Наталью Опольскую.

С какой даты начисляют пенсию

В обновленном законодательстве закреплено исключение: действующие военнослужащие, которым установлена инвалидность, продолжают получать выплаты в течение всего периода службы и еще 60 дней после увольнения — до проведения повторной оценки.

По словам Натальи Опольской, пенсию по инвалидности могут назначить со следующего дня после увольнения со службы, а не с даты, когда Пенсионный фонд фактически обработал документы. Дата, когда бумаги попали в ПФУ, не должна автоматически отождествляться с датой возникновения права на пенсию — разница в несколько месяцев может означать существенную сумму недополученных денег.

Три сценария начисления выплат

Точная дата, с которой ПФУ обязан начислить деньги, напрямую зависит от срока подачи документов. Действуют три основных сценария.

Документы подали вовремя

Если ветеран подал заявление и полный пакет документов в течение трех месяцев со дня, когда экспертная комиссия установила инвалидность, пенсию назначают со дня установления инвалидности. Например, комиссия установила II группу 10 апреля, а документы в ПФУ подали 20 мая — деньги начислят «задним числом», с 10 апреля.

Срок пропустили

Если документы подали позже чем через три месяца после заключения комиссии, ПФУ назначит пенсию только со дня подачи заявления. Все предыдущие месяцы «сгорают», и вернуть эти средства законным путем практически невозможно. Скажем, инвалидность установили 10 апреля, а обратились лишь 1 сентября — начисления начнутся только с 1 сентября, и за период с апреля по август деньги потеряны.

Инвалидность установили до увольнения

Если военнослужащий прошел комиссию еще во время пребывания в госпитале или на службе, а затем уволился, право на пенсию возникает со следующего дня после даты увольнения со службы — при условии, что заявление подали в течение трех месяцев после официального увольнения.

На какие суммы рассчитывать

Размер выплат рассчитывают в процентах от денежного довольствия военного, и он зависит от причины инвалидности — связана ли она с защитой Родины или нет. После плановой индексации минимальные гарантированные государством пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны составляют:

I группа — 18 885 грн;

II группа — 15 494 грн;

III группа — 10 625 грн.

Какие документы нужны

Чтобы ПФУ назначил выплаты с правильной даты, пакет документов должен быть полным и юридически заверенным. Подать его можно лично через сервисный центр ПФУ, через ТЦК и СП (для уволенных военных) или онлайн через Портал электронных услуг ПФУ.

Личные документы: паспорт гражданина Украины (или ID-карта с выпиской о регистрации места жительства), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН/РНОКПП), справка об открытии банковского счета для социальных выплат и фотокарточка 3х4 см.

Военные документы: военный билет или временное удостоверение военнообязанного, выписка из приказа об исключении из списков личного состава части, расчетный лист или справка о денежном довольствии за последние 24 месяца службы и денежный аттестат.

Медицинские документы: справка МСЭК (подтверждает группу и дату установления инвалидности) и постановление ВВК о причинной связи заболевания, ранения, контузии или увечья.

Как не потерять выплаты

Главная проблема, с которой сталкиваются ветераны, — искусственное затягивание выдачи справок воинскими частями или ТЦК и СП. Чтобы не пропустить критический трехмесячный срок, юристы советуют фиксировать даты — требовать отметку о вручении или почтовую опись при подаче рапортов и заявлений, а также не ждать «идеального» пакета документов.

Если какая-то справка задерживается, лучше подать имеющиеся бумаги вместе с заявлением, чтобы зафиксировать дату обращения, а остальное донести согласно закону. Если же ПФУ назначил пенсию с даты поступления документов, а не с даты возникновения права на нее, стоит обратиться за консультацией к адвокатам.

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