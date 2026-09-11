В Черновцах на одно объявление об аренде жилья претендуют в среднем 15 желающих, а цены за год выросли на 14–22%. Рассказываем, сколько теперь стоят квартиры в городе.

Аренда жилья в Черновцах этой осенью заметно подорожала: на одно объявление о свободной квартире в среднем претендуют 15 желающих, а средняя стоимость аренды за год выросла на 14–22%. Об этом сообщает издание «Черновцы 24» со ссылкой на данные риелторов.

Сколько сейчас просят за квартиры в Черновцах. Однокомнатное жилье стоит от 13 500 до 15 500 гривен в месяц, двухкомнатное — 18 000–18 500 гривен, а трехкомнатное — 21 500–22 000 гривен. Жилье с современным ремонтом и автономным отоплением в центральной части города достигает 18 000–22 000 гривен.

Главные причины такого скачка — высокий спрос со стороны внутренне перемещенных лиц, студентов и бизнеса, а также ограниченное количество доступного жилья в безопасном западном регионе. За квартиру с индивидуальным отоплением, инверторами или резервным питанием арендаторы готовы доплачивать еще 10–20% к базовой цене.

Самое дорогое жилье держится в центре города, в районе Соборной площади и парка Шевченко. В спальных районах дешевле: трехкомнатную квартиру без мебели можно снять ориентировочно за 300 долларов.

Из-за ажиотажа самые выгодные предложения разбирают очень быстро. Количество объявлений на OLX сократилось примерно до 80. Иногда на площадке появляется жилье за 10–12 тысяч гривен, но такие объекты «расхватывают» первыми.

Как снять квартиру дешевле

Риелторы советуют отслеживать свежие объявления ежедневно, ведь самые дешевые варианты за 10–12 тысяч гривен забирают первыми. Если бюджет ограничен, стоит рассмотреть спальные районы: трехкомнатную квартиру без мебели там можно найти примерно за 300 долларов. Готовность доплачивать за автономное отопление или инвертор также расширяет выбор, но повышает ежемесячный платеж на 10–20%.

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