У Чернівцях на одне оголошення про оренду житла претендують у середньому 15 охочих, а ціни за рік зросли на 14–22%. Розповідаємо, скільки тепер коштують квартири у місті.

Оренда житла у Чернівцях цієї осені відчутно подорожчала: на одне оголошення про вільну квартиру в середньому претендують 15 охочих, а середня вартість оренди за рік зросла на 14–22%. Про це повідомляє видання «Чернівці 24» з посиланням на дані ріелторів.

Скільки зараз просять за квартири у Чернівцях. Однокімнатне житло коштує від 13 500 до 15 500 гривень на місяць, двокімнатне — 18 000–18 500 гривень, а трикімнатне — 21 500–22 000 гривень. Житло із сучасним ремонтом та автономним опаленням у центральній частині міста сягає 18 000–22 000 гривень.

Головні причини такого стрибка — високий попит із боку внутрішньо переміщених осіб, студентів та бізнесу, а також обмежена кількість доступного житла у безпечному західному регіоні. За квартиру з індивідуальним опаленням, інверторами чи резервним живленням орендарі готові доплачувати ще 10–20% до базової ціни.

Найдорожче житло тримається в центрі міста, у районі Соборної площі та парку Шевченка. У спальних районах дешевше: трикімнатну квартиру без меблів можна винайняти орієнтовно за 300 доларів.

Через ажіотаж найвигідніші пропозиції розбирають дуже швидко. Кількість оголошень на OLX скоротилася приблизно до 80. Інколи на майданчику з'являється житло за 10–12 тисяч гривень, але такі об'єкти «розхоплюють» першими.

Як зняти квартиру дешевше

Ріелтори радять відстежувати свіжі оголошення щодня, адже найдешевші варіанти за 10–12 тисяч гривень забирають першими. Якщо бюджет обмежений, варто розглянути спальні райони: трикімнатну квартиру без меблів там можна знайти приблизно за 300 доларів. Готовність доплачувати за автономне опалення чи інвертор також розширює вибір, але піднімає місячний платіж на 10–20%.

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