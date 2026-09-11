Мобилизация в Украине снова напоминает о правилах для военнообязанных — на этот раз речь идет об обязательном военно-учетном документе при выезде за границу.
Как сообщает ТСН.ua, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет при выезде из Украины должны предъявить военно-учетный документ — военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Однако само наличие такого документа еще не означает автоматического разрешения на выезд.
Для пересечения границы нужно законное основание, а в зависимости от конкретной ситуации — дополнительные документы, которые его подтверждают. Даже если мужчина имеет право на отсрочку или относится к категории лиц, которым разрешен выезд, отсутствие необходимого военно-учетного документа может стать проблемой при проверке.
Кому разрешен выезд: категории
Во время военного положения право на пересечение границы имеют отдельные категории мужчин. В частности, речь идет о тех, кто:
- самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка;
- имеет инвалидность;
- был исключен с воинского учета из-за непригодности к службе;
- сопровождает человека с инвалидностью или больного родственника;
- воспитывает троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- выезжает на лечение, реабилитацию или обучение как военнослужащий;
- является спортсменом или тренером и имеет соответствующие документы;
- относится к определенным категориям работников культуры и имеет основания для выезда за границу.
Для каждой из этих категорий предусмотрены свои требования, поэтому кроме военно-учетного документа нужно иметь подтверждение соответствующего основания.
Инвалидность не отменяет требование о документе
Одного документа, подтверждающего инвалидность, может быть недостаточно. Если мужчина не исключен с воинского учета, в его военно-учетном документе должны быть актуальные сведения о соответствующем статусе.
Особенно внимательными следует быть тем, кого в свое время исключили с воинского учета. Из-за перехода от бумажных документов к электронному учету информация могла не попасть в реестр или быть внесена некорректно.
Что проверить перед поездкой
Чтобы избежать проблем непосредственно на границе, перед поездкой стоит проверить информацию о своем воинском учете в приложении «Резерв+». Если фактический статус не соответствует данным в системе, проблему рекомендуют решить заранее через ТЦК и СП.
Например, человек может быть фактически исключен с воинского учета, но в электронном реестре все еще числиться военнообязанным.
Выпустят ли без военного билета
Выезд за границу без военно-учетного документа для мужчин, которые обязаны его предъявлять, может завершиться отказом в пересечении границы. Даже наличие законного основания для выезда не отменяет требование о документальном подтверждении военного статуса.
Госпогранслужба прямо отмечает: при выезде мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ проверяется независимо от того, на каком основании они пересекают границу.
Что делать, если военного билета нет
Если мужчина имеет право на выезд, но не имеет военно-учетного документа, рассчитывать только на документы, подтверждающие основание для пересечения границы, не стоит. Перед поездкой следует убедиться, что военно-учетный документ действителен, а информация в нем соответствует актуальному статусу человека.
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