Мужчины от 18 до 60 лет при выезде из Украины обязаны предъявить военно-учетный документ. Однако само наличие военного билета еще не гарантирует пересечения границы — пограничники проверяют документ независимо от основания выезда.

Мобилизация в Украине снова напоминает о правилах для военнообязанных — на этот раз речь идет об обязательном военно-учетном документе при выезде за границу.

Как сообщает ТСН.ua, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет при выезде из Украины должны предъявить военно-учетный документ — военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Однако само наличие такого документа еще не означает автоматического разрешения на выезд.

Для пересечения границы нужно законное основание, а в зависимости от конкретной ситуации — дополнительные документы, которые его подтверждают. Даже если мужчина имеет право на отсрочку или относится к категории лиц, которым разрешен выезд, отсутствие необходимого военно-учетного документа может стать проблемой при проверке.

Кому разрешен выезд: категории

Во время военного положения право на пересечение границы имеют отдельные категории мужчин. В частности, речь идет о тех, кто:

самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка;

имеет инвалидность;

был исключен с воинского учета из-за непригодности к службе;

сопровождает человека с инвалидностью или больного родственника;

воспитывает троих и более детей в возрасте до 18 лет;

выезжает на лечение, реабилитацию или обучение как военнослужащий;

является спортсменом или тренером и имеет соответствующие документы;

относится к определенным категориям работников культуры и имеет основания для выезда за границу.

Для каждой из этих категорий предусмотрены свои требования, поэтому кроме военно-учетного документа нужно иметь подтверждение соответствующего основания.

Инвалидность не отменяет требование о документе

Одного документа, подтверждающего инвалидность, может быть недостаточно. Если мужчина не исключен с воинского учета, в его военно-учетном документе должны быть актуальные сведения о соответствующем статусе.

Особенно внимательными следует быть тем, кого в свое время исключили с воинского учета. Из-за перехода от бумажных документов к электронному учету информация могла не попасть в реестр или быть внесена некорректно.

Что проверить перед поездкой

Чтобы избежать проблем непосредственно на границе, перед поездкой стоит проверить информацию о своем воинском учете в приложении «Резерв+». Если фактический статус не соответствует данным в системе, проблему рекомендуют решить заранее через ТЦК и СП.

Например, человек может быть фактически исключен с воинского учета, но в электронном реестре все еще числиться военнообязанным.

Выпустят ли без военного билета

Выезд за границу без военно-учетного документа для мужчин, которые обязаны его предъявлять, может завершиться отказом в пересечении границы. Даже наличие законного основания для выезда не отменяет требование о документальном подтверждении военного статуса.

Госпогранслужба прямо отмечает: при выезде мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ проверяется независимо от того, на каком основании они пересекают границу.

Что делать, если военного билета нет

Если мужчина имеет право на выезд, но не имеет военно-учетного документа, рассчитывать только на документы, подтверждающие основание для пересечения границы, не стоит. Перед поездкой следует убедиться, что военно-учетный документ действителен, а информация в нем соответствует актуальному статусу человека.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация мужчин после 50 лет: что нужно знать военнообязанным.

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: могут ли вручить новую повестку после уплаты штрафа в «Резерв+».

Как сообщала Politeka, мобилизация и инвалидность: в каких случаях ТЦК не может призвать военнообязанного.