Чоловіки від 18 до 60 років під час виїзду з України зобов'язані пред'явити військово-обліковий документ. Однак сама наявність військового квитка ще не гарантує перетину кордону — прикордонники перевіряють документ незалежно від підстави виїзду.

Мобілізація в Україні знову нагадує про правила для військовозобов'язаних — цього разу йдеться про обов'язковий військово-обліковий документ під час виїзду за кордон.

Як повідомляє ТСН.ua, чоловіки віком від 18 до 60 років під час виїзду з України повинні пред'явити військово-обліковий документ — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Однак сама наявність такого документа ще не означає автоматичного дозволу на виїзд.

Для перетину кордону потрібна законна підстава, а залежно від конкретної ситуації — додаткові документи, які її підтверджують. Навіть якщо чоловік має право на відстрочку або належить до категорії осіб, яким дозволено виїзд, відсутність необхідного військово-облікового документа може стати проблемою під час перевірки.

Кому дозволений виїзд: категорії

Під час воєнного стану право на перетин кордону мають окремі категорії чоловіків. Зокрема, йдеться про тих, хто:

самостійно виховує неповнолітню дитину;

має інвалідність;

був виключений з військового обліку через непридатність до служби;

супроводжує людину з інвалідністю або хворого родича;

виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;

виїжджає на лікування, реабілітацію або навчання як військовослужбовець;

є спортсменом чи тренером і має відповідні документи;

належить до визначених категорій працівників культури та має підстави для виїзду за кордон.

Для кожної з цих категорій передбачені свої вимоги, тому окрім військово-облікового документа потрібно мати підтвердження відповідної підстави.

Інвалідність не скасовує вимогу про документ

Самого документа, який підтверджує інвалідність, може бути недостатньо. Якщо чоловік не виключений із військового обліку, у його військово-обліковому документі мають бути актуальні відомості про відповідний статус.

Особливо уважними варто бути тим, кого свого часу виключили з військового обліку. Через перехід від паперових документів до електронного обліку інформація могла не потрапити до реєстру або бути внесена некоректно.

Що перевірити перед поїздкою

Щоб уникнути проблем безпосередньо на кордоні, перед поїздкою варто перевірити інформацію про свій військовий облік у застосунку «Резерв+». Якщо фактичний статус не відповідає даним у системі, проблему рекомендують вирішити заздалегідь через ТЦК та СП.

Наприклад, людина може бути фактично виключена з військового обліку, але в електронному реєстрі все ще значитися як військовозобов'язана.

Чи випустять без військового квитка

Виїзд за кордон без військово-облікового документа для чоловіків, які зобов'язані його пред'являти, може завершитися відмовою у перетині кордону. Навіть наявність законної підстави для виїзду не скасовує вимогу щодо документального підтвердження військового статусу.

Держприкордонслужба прямо зазначає: під час виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ перевіряється незалежно від того, на якій підставі вони перетинають кордон.

Що робити, якщо військового квитка немає

Якщо чоловік має право на виїзд, але не має військово-облікового документа, розраховувати лише на документи, які підтверджують підставу для перетину кордону, не варто. Перед поїздкою слід переконатися, що військово-обліковий документ чинний, а інформація в ньому відповідає актуальному статусу людини.

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