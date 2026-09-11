Свыше 13 тысяч жилищных сертификатов получили жители Покровской громады за уничтоженное жилье в рамках программы «єВідновлення». Еще почти 4 тысячи человек ожидают оформления своего документа.

Жилищные сертификаты для военных в Донецкой области являются частью программы «єВідновлення» — по состоянию на сентябрь 2026 года выходцы Покровской громады получили уже более 13 тысяч таких сертификатов за уничтоженное жилье. Это механизм, позволяющий людям, чьи дома разрушила война, получить средства на приобретение нового жилья.

Об этом сообщили в Покровской городской военной администрации. На начало сентября жители громады подали уже 21,5 тысячи заявок на компенсации за уничтоженное жилье. При этом жилищные сертификаты на данный момент получили около 13,5 тысячи человек, а еще почти 4 тысячи покровчан ожидают оформления своего документа.

Глава Покровской ГВА Сергей Добряк отметил, что количество новых заявок заметно снизилось: за последние две недели поступило не более 40 обращений, тогда как раньше их считали тысячами. Это свидетельствует о том, что основная волна заявлений уже прошла и администрация выходит на завершающий этап работы.

«Благодаря нашей команде и нашим специалистам формируется около 3 тысяч сертификатов в месяц. Мы видим хорошую динамику. Уверен, что эту работу мы завершим до конца года, а возможно, и раньше», — цитирует чиновника Вільне Радіо.

Кто может получить жилищный сертификат

Право на компенсацию имеют владельцы квартир и частных домов, уничтоженных или разрушенных в результате боевых действий. В Покровской громаде насчитывается более 41 тысячи квартир и частных домов — все они являются потенциальными заявителями на жилищные сертификаты. Программа охватывает и семьи военных, чье жилье оказалось в зоне боевых действий.

Как узнать статус заявки

Для проверки актуальной информации о рассмотрении заявок жители могут пользоваться чат-ботом. Данные в нем обновляются дважды в месяц — 1 и 15 числа. Это самый быстрый способ выяснить, на каком этапе находится оформление именно вашего сертификата.

В целом за уничтоженное жилье выходцы Покровской громады уже получили более 13 тысяч жилищных сертификатов, а процесс подачи заявок на возмещение «єВідновлення» постепенно приближается к завершению.