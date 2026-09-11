Понад 13 тисяч житлових сертифікатів отримали жителі Покровської громади за знищене житло в межах програми «єВідновлення». Ще майже 4 тисячі людей очікують на оформлення свого документа.

Житлові сертифікати для військових у Донецькій області є частиною програми «єВідновлення» — станом на вересень 2026 року вихідці Покровської громади отримали вже понад 13 тисяч таких сертифікатів за знищене житло. Це механізм, який дозволяє людям, чиї домівки зруйнувала війна, отримати кошти на придбання нового помешкання.

Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації. На початок вересня мешканці громади подали вже 21,5 тисячі заявок на компенсації за знищене житло. При цьому житлові сертифікати наразі отримали близько 13,5 тисячі людей, а ще майже 4 тисячі покровчан очікують на оформлення свого документа.

Очільник Покровської МВА Сергій Добряк зазначив, що кількість нових заявок помітно знизилась: за останні два тижні надійшло не більше 40 звернень, тоді як раніше їх рахували тисячами. Це свідчить, що головна хвиля подань уже минула і адміністрація виходить на завершальний етап роботи.

«Завдяки нашій команді та нашим спеціалістам формується близько 3 тисяч сертифікатів на місяць. Ми бачимо хорошу динаміку. Впевнений, що цю роботу ми завершимо до кінця року, а можливо, й раніше», — цитує посадовця Вільне Радіо.

Хто може отримати житловий сертифікат

Право на компенсацію мають власники квартир і приватних будинків, знищених або зруйнованих унаслідок бойових дій. У Покровській громаді налічується понад 41 тисяча квартир та приватних будинків — усі вони є потенційними заявниками на житлові сертифікати. Програма охоплює й родини військових, чиє житло опинилося в зоні бойових дій.

Як дізнатися статус заявки

Для перевірки актуальної інформації щодо розгляду заявок мешканці можуть користуватися чат-ботом. Дані в ньому оновлюють двічі на місяць — 1 та 15 числа. Це найшвидший спосіб зʼясувати, на якому етапі перебуває оформлення саме вашого сертифіката.

Загалом за знищене житло вихідці Покровської громади вже отримали більш як 13 тисяч житлових сертифікатів, а процес подання заявок на відшкодування «єВідновлення» поступово наближається до завершення.