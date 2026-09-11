Кабінет Міністрів затвердив порядок подання заяв на одноразову грошову допомогу «Зимова підтримка». Виплату в розмірі 19 400 гривень на опалення зможуть отримати вразливі громадяни, зокрема мешканці прифронтових територій.

Грошова допомога в Україні на опалення цієї зими стане доступною ширшому колу людей — Кабінет Міністрів затвердив порядок подання заяв на одноразову виплату «Зимова підтримка» в розмірі 19 400 гривень.

Програма має компенсувати зростання витрат на енергоносії та допомогти найбільш вразливим категоріям населення стабільно пройти опалювальний сезон. За повідомленнями уряду, понад 380 тисяч родин, які мешкають на прифронтових територіях, отримають по 19 400 гривень.

Хто має право на «Зимову підтримку»

Право на виплату мають домогосподарства, які відповідають визначеним критеріям доходу. Окремо кошти передбачені для сімей, що використовують індивідуальне опалення та мають підтверджені високі витрати на енергоресурси.

Пріоритет у розгляді заяв отримають малозабезпечені родини, пенсіонери та внутрішньо переміщені особи. Як повідомляє Укрінформ, отримані гроші можна витратити на власний розсуд — на дрова, вугілля, газ чи інші потреби підготовки до зими.

Як подати заявку

Заявки прийматимуть через електронні сервіси держави, а також у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Після подання документів проведуть перевірку даних про доходи, склад сім'ї та фактичні витрати на опалення.

Як оформити виплату

Зверніться до ЦНАПу або скористайтеся державними електронними сервісами.

Подайте заяву та документи, що підтверджують доходи, склад родини й витрати на опалення.

Дочекайтеся перевірки даних — рішення ухвалять після звірки інформації.

Коли надійдуть гроші

Виплати планують здійснювати протягом осінньо-зимового періоду, щоб домогосподарства встигли покрити ключові рахунки за енергію. Програма є частиною ширшої політики підтримки населення в умовах зростання тарифів та підвищеного навантаження на сімейні бюджети.

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