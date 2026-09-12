В Ладыжине заработала новая образовательная карта: лицей №4 стал профильной школой для старшеклассников, а начальные классы распределились по другим заведениям громады. Что изменилось для учеников и родителей — в материале.

Отключение воды и света в Виннице 11 сентября стало одной из тем для жителей области, однако в Ладыжине главным изменением нового учебного года стало перекраивание образовательной карты — учеников перераспределили между лицеями громады.

Как сообщает местное издание «Поговоримо, Ладижин», новый учебный год перекроил образовательное пространство города. Так шагает образовательная реформа, которая должна окончательно завершиться уже в следующем году, пояснила заведующая Ладыжинским отделом образования Инна Капелюшная.

Лицей №4 стал школой для старшеклассников

Главное изменение — четвертый лицей теперь концентрирует старшеклассников. На празднике первого звонка здесь в этом году не было первоклассников, а среди младших школьников остались только четвертые классы. Зато сразу пять десятых классов — 130 учеников — начали обучение в новом профильном формате.

«Лицей номер четыре объединил когорты старшеклассников. Начальная школа у нас будет в первом, втором и третьем лицеях и Заозерненской гимназии. Младшая школа уходит из лицея номер четыре: в этом году два класса перешли в третий лицей и три класса перешли в лицей №2», — пояснила новые правила Инна Капелюшная.

По словам директора лицея №4 Елены Кандыбы, увеличение количества старших классов дает старшеклассникам возможность реализовать свой выбор в углубленном изучении предметов. В этом году заведение предлагает сразу четыре профиля обучения: математический, историко-правовой, украинской филологии и английской. Пятый класс будет учиться по программе «Интеллект Украины».

Третий лицей — новый центр начальной школы

Третий лицей в этом году стал одним из главных центров начальной школы. В первый класс сюда пришли 85 детей — они образовали четыре класса. Столько же вторых классов, причем два из них перешли сюда именно из четвертого лицея. Вместе с детьми в новый коллектив пришли и их учителя.

«В 2026–2027 учебном году мы выходим на проектную мощность. Сейчас в нашем заведении образования учится 705 детей, 29 классов. Мы продолжаем работать по программе «Интеллект Украины» — восемь классов реализуют этот проект. Отдельное направление — инклюзивное образование: семь классов работают по инклюзивной форме обучения», — рассказали в заведении.

Второй лицей остается лидером по количеству учеников

В школьную семью второго лицея влилось 70 новых школьников и их учителей. Среди педагогов, сменивших школу, — Виктория Фадеева: 28 лет она работала в четвертом лицее, а теперь стала учительницей младших классов лицея №2. Вместе с ней перешли 19 ее учеников.

«Если в прошлом году у нас училось 858 детей, то в этом учебном году имеем 877 детей», — подытожила директор школы Инна Малинина. Поэтому несмотря на то, что десятиклассники покинули заведение, второй лицей остается лидером Ладыжинской громады по количеству учеников.

Что это значит для родителей

Для семей новая система стала вызовом: дети сменили школы, коллективы и учителей, а части родителей пришлось привыкать к более длинной дороге до учебного заведения. В то же время старшеклассники получили больше возможностей для профильного обучения, а начальная школа теперь сосредоточена ближе к местам проживания детей.

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