У Ладижині запрацювала нова освітня карта: ліцей №4 став профільною школою для старшокласників, а початкові класи розійшлися по інших закладах громади. Що змінилося для учнів і батьків — у матеріалі.

Відключення води та світла у Вінниці 11 вересня стало однією з тем для мешканців області, однак у Ладижині головною зміною нового навчального року стало перекроювання освітньої карти — учнів перерозподілили між ліцеями громади.

Як повідомляє місцеве видання «Поговоримо, Ладижин», новий навчальний рік перекроїв освітній простір міста. Так крокує освітня реформа, яка має остаточно завершитися вже наступного року, пояснила завідувачка Ладижинським відділом освіти Інна Капелюшна.

Ліцей №4 став школою для старшокласників

Головна зміна — четвертий ліцей тепер концентрує старшокласників. На святі першого дзвоника тут цього року не було першокласників, а серед молодших школярів залишилися лише четверті класи. Натомість одразу п'ять десятих класів — 130 учнів — розпочали навчання в новому профільному форматі.

«Ліцей номер чотири об'єднав когорти старшокласників. Початкова школа у нас буде у першому, другому і третьому ліцеях та Заозерненській гімназії. Молодша школа іде з ліцею номер чотири: цього року два класи перейшли у третій ліцей і три класи перейшли в ліцей №2», — пояснила нові правила Інна Капелюшна.

За словами директора ліцею №4 Олени Кандиби, збільшення кількості старших класів дає старшокласникам можливість реалізувати свій вибір у поглибленому вивченні предметів. Цього року заклад пропонує одразу чотири профілі навчання: математичний, історично-правовий, української філології та англійської. П'ятий клас навчатиметься за програмою «Інтелект України».

Третій ліцей — новий осередок початкової школи

Третій ліцей цього року став одним із головних осередків початкової школи. До першого класу тут прийшли 85 дітей — вони утворили чотири класи. Стільки ж других класів, причому два з них перейшли сюди саме з четвертого ліцею. Разом із дітьми до нового колективу прийшли й їхні вчителі.

«У 2026–2027 навчальному році ми виходимо на проєктну потужність. Наразі в нашому закладі освіти навчається 705 дітей, 29 класів. Ми продовжуємо працювати за програмою «Інтелект України» — вісім класів реалізовують цей проєкт. Окремий напрям — інклюзивна освіта: сім класів працюють за інклюзивною формою навчання», — розповіли в закладі.

Другий ліцей лишається лідером за кількістю учнів

У шкільну родину другого ліцею влилося 70 нових школяриків та їхні вчителі. Серед педагогів, які змінили школу, — Вікторія Фадеєва: 28 років вона працювала у четвертому ліцеї, а тепер стала вчителькою молодших класів ліцею №2. Разом із нею перейшли 19 її учнів.

«Якщо минулого року у нас навчалося 858 дітей, то в цьому навчальному році маємо 877 дітей», — підсумувала директор школи Інна Малініна. Тож попри те, що десятикласники залишили заклад, другий ліцей залишається лідером Ладижинської громади за кількістю учнів.

Що це означає для батьків

Для родин нова система стала викликом: діти змінили школи, колективи й учителів, а частині батьків довелося звикати до довшої дороги до навчального закладу. Водночас старшокласники отримали більше можливостей для профільного навчання, а початкова школа тепер зосереджена ближче до місць проживання дітей.

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