Окремі категорії українців можуть отримувати пенсію, не чекаючи загального пенсійного віку. Для цього потрібні необхідний страховий та пільговий стаж і документи, що підтверджують право на дострокову виплату.

Пенсійні виплати в Україні можна оформити достроково — якщо є необхідний страховий і пільговий стаж, гроші почнуть нараховувати ще до настання загального пенсійного віку. Право на це закріплене статтею 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Щоб отримати дострокову пенсію, потрібно подати заяву разом із документами, які підтверджують право на таку виплату. Перелік категорій, яким дозволено вийти на пенсію раніше, залежить від віку, стажу та особливих обставин.

Хто може оформити дострокову пенсію

Жінки, які виховали п'ятьох і більше дітей. Матері, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шести років, можуть піти на пенсію з 50 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу. Таке саме право мають матері дітей з інвалідністю з дитинства та тяжкохворих дітей, яким інвалідність не встановлена, якщо вони виховали дитину до шести років.

За вибором матері або в разі її відсутності таке право може перейти до батька, якщо саме він виховував дітей. Для чоловіків вихід на пенсію передбачений із 55 років за наявності не менш як 20 років страхового стажу.

Особи з інвалідністю по зору. Дострокову пенсію можуть оформити особи з інвалідністю I групи по зору — сліпі, а також особи з інвалідністю з дитинства I групи. Для чоловіків право виникає з 50 років за 15 років стажу, для жінок — з 40 років за 10 років стажу.

Люди з гіпофізарним нанізмом. Особи з гіпофізарним нанізмом і диспропорційні карлики можуть оформити пенсію раніше: чоловіки — з 45 років, жінки — з 40 років. При цьому потрібно мати не менш як 20 років страхового стажу чоловікам і 15 років — жінкам.

Військовослужбовці та окремі категорії ветеранів. Право на дострокову пенсію мають, зокрема, окремі військовослужбовці, поліцейські та інші особи, які брали участь у бойових діях або заходах із захисту України, а також визначені законом особи з інвалідністю внаслідок війни. Таким категоріям пенсію можуть призначити з 55 років чоловікам і з 50 років жінкам за страхового стажу не менш як 25 і 20 років відповідно. Дострокова пенсія передбачена й для окремих членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців.

Звільнені працівники напередодні виходу на пенсію. Окрема підстава стосується людей, звільнених через зміни в організації виробництва і праці — ліквідацію, реорганізацію, банкрутство чи скорочення штату. Якщо до пенсійного віку лишилося не більше ніж півтора року, людина зареєстрована в службі зайнятості, не має підходящої роботи й володіє необхідним стажем, вона може претендувати на дострокову пенсію. Аналогічне право мають працівники, чий трудовий договір розірвано через невідповідність посаді за станом здоров'я.

Куди подавати заяву

Заяву на дострокову пенсію подають до Пенсійного фонду України. Звернутися можна до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від місця реєстрації проживання. Документи також приймають дистанційно — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для онлайн-оформлення потрібно авторизуватися на порталі ПФУ, обрати розділ пенсійного забезпечення, сформувати заяву про призначення пенсії, завантажити скановані копії документів і підписати заяву електронним підписом. Статус звернення можна перевірити в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення». Заяву можна подати за місяць до досягнення відповідного віку, якщо право на дострокову пенсію виникає за віком.

Які документи потрібні

Базовий пакет документів для оформлення дострокової пенсії включає:

заяву про призначення пенсії;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

документи про страховий стаж — зокрема трудову книжку, якщо відомостей немає в електронному реєстрі;

документи про зміну прізвища або інших персональних даних — за потреби;

документи, що підтверджують право на дострокову пенсію.

Перелік додаткових документів залежить від підстави виходу на пенсію. Наприклад, для матерів п'ятьох і більше дітей потрібні документи про народження дітей та їх виховання до шести років, для осіб з інвалідністю — документи, що підтверджують відповідний статус, а для звільнених через скорочення — трудова книжка, копія наказу про звільнення та клопотання центру зайнятості. Якщо частина інформації вже є в державних електронних реєстрах, ПФУ може отримати її без повторного подання паперів.

Скільки розглядають заяву

Рішення за заявою про призначення пенсії Пенсійний фонд ухвалює не пізніше ніж через 10 днів після надходження заяви і документів. Якщо потрібна додаткова перевірка відомостей, строк можуть продовжити ще максимум на 15 днів. Коли документів бракує, ПФУ повідомляє, що саме потрібно донести; якщо їх подати протягом трьох місяців із дня такого повідомлення, датою звернення вважатимуть початкову дату подання заяви.

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