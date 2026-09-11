Отдельные категории украинцев могут получать пенсию, не дожидаясь общего пенсионного возраста. Для этого нужны необходимый страховой и льготный стаж и документы, подтверждающие право на досрочную выплату.

Пенсионные выплаты в Украине можно оформить досрочно — если есть необходимый страховой и льготный стаж, деньги начнут начислять еще до наступления общего пенсионного возраста. Право на это закреплено статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Чтобы получить досрочную пенсию, нужно подать заявление вместе с документами, подтверждающими право на такую выплату. Перечень категорий, которым разрешено выйти на пенсию раньше, зависит от возраста, стажа и особых обстоятельств.

Кто может оформить досрочную пенсию

Женщины, воспитавшие пятерых и более детей. Матери, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шести лет, могут выйти на пенсию с 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Такое же право имеют матери детей с инвалидностью с детства и тяжелобольных детей, которым инвалидность не установлена, если они воспитали ребенка до шести лет.

По выбору матери или в случае ее отсутствия такое право может перейти к отцу, если именно он воспитывал детей. Для мужчин выход на пенсию предусмотрен с 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Лица с инвалидностью по зрению. Досрочную пенсию могут оформить лица с инвалидностью I группы по зрению — слепые, а также лица с инвалидностью с детства I группы. Для мужчин право возникает с 50 лет при 15 годах стажа, для женщин — с 40 лет при 10 годах стажа.

Люди с гипофизарным нанизмом. Лица с гипофизарным нанизмом и диспропорциональные карлики могут оформить пенсию раньше: мужчины — с 45 лет, женщины — с 40 лет. При этом необходимо иметь не менее 20 лет страхового стажа мужчинам и 15 лет — женщинам.

Военнослужащие и отдельные категории ветеранов. Право на досрочную пенсию имеют, в частности, отдельные военнослужащие, полицейские и другие лица, принимавшие участие в боевых действиях или мероприятиях по защите Украины, а также определенные законом лица с инвалидностью вследствие войны. Таким категориям пенсию могут назначить с 55 лет мужчинам и с 50 лет женщинам при страховом стаже не менее 25 и 20 лет соответственно. Досрочная пенсия предусмотрена и для отдельных членов семей погибших или умерших военнослужащих.

Уволенные работники накануне выхода на пенсию. Отдельное основание касается людей, уволенных в связи с изменениями в организации производства и труда — ликвидацией, реорганизацией, банкротством или сокращением штата. Если до пенсионного возраста осталось не более полутора лет, человек зарегистрирован в службе занятости, не имеет подходящей работы и обладает необходимым стажем, он может претендовать на досрочную пенсию. Аналогичное право имеют работники, чей трудовой договор расторгнут в связи с несоответствием должности по состоянию здоровья.

Куда подавать заявление

Заявление на досрочную пенсию подают в Пенсионный фонд Украины. Обратиться можно в любой сервисный центр ПФУ независимо от зарегистрированного места жительства. Документы также принимают дистанционно — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для онлайн-оформления нужно авторизоваться на портале ПФУ, выбрать раздел пенсионного обеспечения, сформировать заявление о назначении пенсии, загрузить сканированные копии документов и подписать заявление электронной подписью. Статус обращения можно проверить в личном кабинете в разделе «Мои обращения». Заявление можно подать за месяц до достижения соответствующего возраста, если право на досрочную пенсию возникает по возрасту.

Какие документы нужны

Базовый пакет документов для оформления досрочной пенсии включает:

заявление о назначении пенсии;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП (идентификационный код);

документы о страховом стаже — в частности, трудовую книжку, если сведения отсутствуют в электронном реестре;

документы об изменении фамилии или других персональных данных — при необходимости;

документы, подтверждающие право на досрочную пенсию.

Перечень дополнительных документов зависит от основания выхода на пенсию. Например, для матерей пятерых и более детей нужны документы о рождении детей и их воспитании до шести лет, для лиц с инвалидностью — документы, подтверждающие соответствующий статус, а для уволенных в связи с сокращением — трудовая книжка, копия приказа об увольнении и ходатайство центра занятости. Если часть информации уже есть в государственных электронных реестрах, ПФУ может получить ее без повторной подачи бумажных документов.

Сколько рассматривают заявление

Решение по заявлению о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает не позднее чем через 10 дней после поступления заявления и документов. Если нужна дополнительная проверка сведений, срок могут продлить еще максимум на 15 дней. Если документов не хватает, ПФУ сообщает, что именно нужно донести; если их подать в течение трех месяцев со дня такого уведомления, датой обращения будет считаться первоначальная дата подачи заявления.

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