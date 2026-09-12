Рецепт блинов на молоке мы уже публиковали — а панкейки с рикоттой и лимоном готовятся совсем иначе. Благодаря большому количеству сыра они получаются лёгкими, как облачко, и тают во рту, а лимонная цедра придаёт свежий аромат.
Этот рецепт удобен тем, что используется весь контейнер рикотты, поэтому не придётся думать, куда деть остатки. Тесто замешивается в одной миске обычным венчиком — миксер не нужен.
Ингредиенты для панкейков с рикоттой и лимоном
- 400 г рикотты (примерно 1¼ стакана);
- 180 мл нежирной пахты или кефира;
- 3 крупных яйца;
- 2 ст. л. сахара;
- 155 г пшеничной муки;
- 1 ст. л. разрыхлителя;
- ¼ ч. л. морской соли;
- цедра 1 лимона;
- оливковое или кокосовое масло для жарки.
Как приготовить панкейки с рикоттой и лимоном: пошагово
В большой миске взбейте венчиком яйца с сахаром до однородности.
Добавьте рикотту, пахту (или кефир) и соль, перемешайте до объединения ингредиентов.
В отдельной миске просейте муку с разрыхлителем, затем вмешайте сухую смесь в сырную массу.
Добавьте цедру одного лимона и ещё раз перемешайте. Если дать тесту отдохнуть 10–30 минут, панкейки станут ещё пышнее.
Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и растопите немного масла.
Выкладывайте тесто ложкой — примерно 2 ст. л. на один панкейк — и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны. Переворачивайте, когда на поверхности появляются и остаются открытыми пузырьки.
Повторяйте с остальным тестом, при необходимости добавляя немного масла.
Подавайте панкейки тёплыми со сметаной, мёдом и свежими ягодами или с кленовым сиропом. Остатки можно хранить в холодильнике до 3 дней и разогревать в тостере или на сухой сковороде.
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