Панкейки с рикоттой и лимоном получаются невероятно нежными и пышными, а главное — тесто замешивается в одной миске за считанные минуты.

Рецепт блинов на молоке мы уже публиковали — а панкейки с рикоттой и лимоном готовятся совсем иначе. Благодаря большому количеству сыра они получаются лёгкими, как облачко, и тают во рту, а лимонная цедра придаёт свежий аромат.

Этот рецепт удобен тем, что используется весь контейнер рикотты, поэтому не придётся думать, куда деть остатки. Тесто замешивается в одной миске обычным венчиком — миксер не нужен.

Ингредиенты для панкейков с рикоттой и лимоном

400 г рикотты (примерно 1¼ стакана);

180 мл нежирной пахты или кефира;

3 крупных яйца;

2 ст. л. сахара;

155 г пшеничной муки;

1 ст. л. разрыхлителя;

¼ ч. л. морской соли;

цедра 1 лимона;

оливковое или кокосовое масло для жарки.

Как приготовить панкейки с рикоттой и лимоном: пошагово

В большой миске взбейте венчиком яйца с сахаром до однородности.

Добавьте рикотту, пахту (или кефир) и соль, перемешайте до объединения ингредиентов.

В отдельной миске просейте муку с разрыхлителем, затем вмешайте сухую смесь в сырную массу.

Добавьте цедру одного лимона и ещё раз перемешайте. Если дать тесту отдохнуть 10–30 минут, панкейки станут ещё пышнее.

Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и растопите немного масла.

Выкладывайте тесто ложкой — примерно 2 ст. л. на один панкейк — и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны. Переворачивайте, когда на поверхности появляются и остаются открытыми пузырьки.

Повторяйте с остальным тестом, при необходимости добавляя немного масла.

Подавайте панкейки тёплыми со сметаной, мёдом и свежими ягодами или с кленовым сиропом. Остатки можно хранить в холодильнике до 3 дней и разогревать в тостере или на сухой сковороде.

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