Министерство обороны Украины объяснило, как военнослужащие подтверждают право на дополнительное вознаграждение за штурмовые действия. Речь идёт о суточных выплатах 20 000 или 40 000 гривен, которые начисляют каждому бойцу отдельно, а не всему подразделению.

Денежная помощь для военных и ветеранов в Черкасской области пополнилась новым важным разъяснением. Министерство обороны Украины объяснило, как военнослужащему подтвердить право на дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в штурмовых действиях.

За каждые сутки непосредственного участия в штурмовых действиях бойцу предусмотрено вознаграждение в размере 20 000 или 40 000 гривен — в зависимости от условий выполнения задания. Эту сумму начисляют не на всё подразделение в целом, а каждому военнослужащему, чьё участие официально подтвердили. Об этом говорится в разъяснении, которое обнародовала Черкасская областная военная администрация.

В ведомстве подчёркивают: самого факта пребывания военнослужащего в подразделении, получения боевого приказа или выхода на определённый рубеж недостаточно для начисления выплаты. Нужно документально подтвердить фактическое ведение штурмовых действий, их результат и непосредственное участие конкретного военнослужащего.

Какие документы подтверждают право на выплату

Право на дополнительное вознаграждение подтверждается совокупностью документов, а не одной бумагой. Речь идёт о:

боевом приказе или боевом распоряжении;

журнале боевых действий;

боевом донесении;

рапорте командира подразделения или группы;

поимённом списке военнослужащих с указанием ФИО, должности, звания, периода участия и предлагаемого размера вознаграждения.

После сбора документов командир воинской части направляет ходатайство вместе с подтверждающими материалами в соответствующий орган военного управления. Там в течение трёх дней рассматривают поданные материалы, проверяют указанные сведения и издают приказ о подтверждении выполнения штурмовых действий. На его основании командир части по месту службы бойца издаёт приказ о выплате.

Отдельно урегулирована ситуация с военнослужащими, которых откомандировали в другую воинскую часть. Для них приказ о выплате издаётся по месту штатной службы — на основании официальной информации от подразделения, где они непосредственно выполняли штурмовое задание.

Что делать военнослужащему

20 000 или 40 000 гривен начисляют только тем, чьё непосредственное участие в штурмовых действиях подтвердили и внесли в поимённый список. Поэтому первый шаг — проследить, чтобы командир подразделения или группы подал рапорт с поимённым списком, а воинская часть направила ходатайство с полным пакетом документов в орган военного управления.

Напомним: обновлённая система дополнительных вознаграждений в Силах обороны Украины действует с 1 июня 2026 года. Кроме выплат за штурмовые действия, военнослужащие могут получать и другие дополнительные вознаграждения — от 10 000 до 460 000 гривен в зависимости от выполненных боевых задач.

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