Міністерство оборони України пояснило, як військовослужбовці підтверджують право на додаткову винагороду за штурмові дії. Йдеться про добові виплати 20 000 або 40 000 гривень, які нараховують кожному бійцю окремо, а не всьому підрозділу.

Грошова допомога для військових та ветеранів у Черкаській області поповнилася новим важливим роз'ясненням. Міністерство оборони України пояснило, як військовослужбовцю підтвердити право на додаткову винагороду за безпосередню участь у штурмових діях.

За кожну добу безпосередньої участі у штурмових діях бійцю передбачена винагорода в розмірі 20 000 або 40 000 гривень — залежно від умов виконання завдання. Цю суму нараховують не на весь підрозділ загалом, а кожному військовослужбовцю, чию участь офіційно підтвердили. Про це йдеться в роз'ясненні, яке оприлюднила Черкаська обласна військова адміністрація.

У відомстві наголошують: самого факту перебування військовослужбовця у підрозділі, отримання бойового наказу чи виходу на визначений рубіж недостатньо для нарахування виплати. Потрібно документально підтвердити фактичне ведення штурмових дій, їхній результат і безпосередню участь конкретного військовослужбовця.

Які документи підтверджують право на виплату

Право на додаткову винагороду підтверджується сукупністю документів, а не одним папером. Йдеться про:

бойовий наказ або бойове розпорядження;

журнал бойових дій;

бойове донесення;

рапорт командира підрозділу чи групи;

поіменний список військовослужбовців із зазначенням ПІБ, посади, звання, періоду участі та запропонованого розміру винагороди.

Після збору документів командир військової частини направляє клопотання разом із підтвердними матеріалами до відповідного органу військового управління. Там протягом трьох днів розглядають подані матеріали, перевіряють зазначені відомості та видають наказ про підтвердження виконання штурмових дій. На його підставі командир частини за місцем служби бійця видає наказ про виплату.

Окремо врегульовано ситуацію з військовослужбовцями, яких відрядили до іншої військової частини. Для них наказ про виплату видається за місцем штатної служби — на підставі офіційної інформації від підрозділу, де вони безпосередньо виконували штурмове завдання.

Що робити військовослужбовцю

20 000 або 40 000 гривень нараховують лише тим, чию безпосередню участь у штурмових діях підтвердили та внесли до поіменного списку. Тож перший крок — простежити, щоб командир підрозділу чи групи подав рапорт із поіменним списком, а військова частина направила клопотання з повним пакетом документів до органу військового управління.

Нагадаємо: оновлена система додаткових винагород у Силах оборони України діє з 1 червня 2026 року. Крім виплат за штурмові дії, військовослужбовці можуть отримувати й інші додаткові винагороди — від 10 000 до 460 000 гривень залежно від виконаних бойових завдань.

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