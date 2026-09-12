Рецепт Баклажани на зиму "Тещині язички" від Володимира Ярославського — пікантна заготовка, яку взимку приємно дістати з комори та подати до м'яса чи картоплі.

Заготовки з баклажанів для зимової комори поповнюються ще однією стравою — гострими "Тещиними язичками" від Володимира Ярославського. Цю пікантну закуску готують із баклажанів, солодкого перцю, часнику та трішки гострого перцю. Рецепт Баклажани на зиму показали на сторінці Володимира Ярославського в Instagram — страва виходить ароматною і смакує як самостійна закуска чи доповнення до м'яса, картоплі та інших гарнірів.

Інгредієнти для "Тещиних язичків"

Час приготування — приблизно 1,5 години, складність — середня. Калорійність закуски — орієнтовно 80–100 ккал на 100 грамів.

баклажани — 2,2 кг;

солодкий червоний перець — 5 штук;

гострий перець — 3 штуки;

часник — 130 г;

цукор — 80 г;

яблучний оцет 5% — 200 мл;

сіль — 12 г;

рослинна олія — 40 мл (плюс для смаження);

хмелі-сунелі — на смак;

сіль для баклажанів — 1 столова ложка.

Як приготувати баклажани на зиму

Спочатку підготуйте баклажани: наріжте їх, посоліть столовою ложкою солі й залиште приблизно на 20 хвилин, щоб позбутися зайвої гіркоти. Після цього промийте або добре обсушіть овочі.

Далі зробіть соус. Солодкий і гострий перець очистіть від насіння, прокрутіть через м'ясорубку разом із часником одразу в каструлю. Додайте сіль, цукор, яблучний оцет, рослинну олію та хмелі-сунелі, доведіть суміш до кипіння. Кількість гострого перцю можна регулювати на власний смак.

Легко обсмажте шматочки баклажанів на пательні на великому вогні, щоб вони підрум'янилися та стали м'якими. Готові овочі занурюйте в гарячий соус і викладайте шарами в попередньо стерилізовані банки об'ємом 0,7 літра, зверху залийте соусом, який залишився.

Накрийте банки кришками та стерилізуйте в каструлі з водою приблизно 30 хвилин. Після цього щільно закрутіть банки, укутайте рушником і залиште до повного охолодження. Зберігайте закуску в холодному темному місці.

Раніше Politeka повідомляла, мариновані баклажани: швидкий рецепт смачної закуски.

Також Politeka повідомляла, рецепт гуляшу з яловичини: секрет, який робить підливу густою та насиченою.

Як повідомляла Politeka, рецепт хрусткого безе: одна проста хитрість допоможе зберегти білосніжний колір.